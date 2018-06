Einbrecher durchwühlen Schränke und Schubladen

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Haus in Langenau eingebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verließen die Einbrecher das Haus ohne Beute.

Ein Zeuge sah am Montagmorgen die Spuren in dem Gebäude in der Angertorstraße. Die Unbekannten waren in der Nacht in drei Zimmer eingedrungen und suchten dort nach Brauchbarem. Sie wühlten in Schränken und Schubläden. Gefunden haben die Unbekannten nichts. Ohne Beute zogen sie wieder von dannen.

Die Polizei in Langenau hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten interessiert nicht nur, wer den Einbruch begangen hat, sondern auch, wie die Täter in das Gebäude gekommen sind.