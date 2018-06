Einbrecher begeht schweren Diebstahl – Polizei bittet um Hinweise

Ein Einbrecher hat am Montag in einem Haus in Langenau Geld mitgehen lassen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach schlich sich der Unbekannte im Laufe des Tages in das Haus in der Bahnhofstraße. Wie ihm das gelang, ist der Polizei bislang noch nicht bekannt. Im Inneren beschädigte er die Schlösser, um in die Wohnungen zu gelangen. Eine Wohnung war sogar schon offen. Der Einbrecher durchsuchte die Möbel. Dort fand er Geld. Mit dieser Beute flüchtete er.

Die Langenauer Polizei ermittelt jetzt wegen des schweren Diebstahls. Sie sicherte die Spuren und hofft jetzt auf Hinweise möglicher Zeugen. Die Polizei fragt:

Wer hat am Montag in der Bahnhofstraße in Langenau verdächtige Personen gesehen?

Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefon-Nr. 07345/92900.