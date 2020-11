Ein ungeklärter Mord auf dem Münsterplatz gibt seit 30 Jahren Rätsel auf

Der Einkauf im Supermarkt fühlt sich für Leserin Renate B. so an wie vor Corona – und das, obwohl gerade die zweite Welle der Pandemie bekämpft wird. In den Ravensburger Discountern und Supermärkten, sagt sie, verhalte sich die Kundschaft, als gäbe es das Virus nicht. „Die Menschen sind gedankenlos, sie stehen dicht neben einem, berühren einen“, erzählt sie. Doch für Supermärkte gilt weiterhin eine Zugangsbeschränkung. Mehrere Marktbetreiber erklären, dass diese auch umgesetzt würden.