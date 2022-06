Schwäbische.de verlost Treffen mit Stefanie Heinzmann plus Konzertkarten

Gut die Hälfte des Programms im Ulmer Zelt in der Friedrichsau ist bereits über die Bühne gegangen, und an diesem Samstag, 18. Mai, wartet ein besonderer Leckerbissen für alle Pop- und Soulfans: Stefanie Heinzmann gibt sich die Ehre. schwäbische.de präsentiert das Konzert. Das Beste: Wir verlosen zwei mal zwei Meet&Greet-Karten.

Das bedeutet: Die Gewinner können die Künstlerin, die in Ulm ihr neues Album „Labyrinth“ im Gepäck hat, vor ihrem Auftritt (Beginn um 20 Uhr) treffen – hautnah, exklusiv und backstage!

Alles, was Interessierte tun müssen, ist eine E-Mail zu schreiben an redaktion.ulm@schwaebische.de; bitte Namen und Adresse in der Mail hinterlassen und im Betreff „Heinzmann“ schreiben. Aus allen Mails, die bis Donnerstagabend eingehen, werden die zwei Gewinner ermittelt. Die Karten liegen dann an der Abendkasse bereit.

Wer bei der Verlosung leer ausgeht, der kann sich Karten im Vorverkauf (www.ulmerzelt.de) oder an der Abendkasse sichern.

Stefanie Heinzmann freut sich, dass sie endlich wieder auf der Bühne stehen kann. Sie nutzte die Corona-Zwangspause kreativ, indem sie Songs für ihr neues Album aufnahm. Bekannt wurde die schweizerische Sängerin durch Auftritte bei TV Total.