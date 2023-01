„Ein Traum geht in Erfüllung“ - Das sagen Fans zum Pokalsieg des TTC Neu-Ulm

5000 Tischtennis-Fans! So viele Zuschauer hatte es bei einem Finalturnier um die deutsche Pokalmeisterschaft noch nie gegeben. Vor dieser neuen Rekordkulisse krönte sich am Sonntag in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm der TTC Neu-Ulm zum ersten Mal in der noch jungen Vereinsgeschichte zum Pokalsieger - ganz zur Freude der heimischen Fans.

„Es ist wirklich unfassbar, dass wir es geschafft haben. Den Titel in der eigenen Stadt zu gewinnen - das war unser großes Ziel. Für uns Fans geht heute ein Traum in Erfüllung“, schwärmte TTC-Anhänger Heiko Netzer, der mit lauten Trommelschlägen für mächtig Stimmung in der ausverkauften Arena sorgte.

„Niveau der Bundesliga gestiegen“

„Diejenigen, die noch immer Vorbehalte haben, was unseren jungen Verein betrifft, sollten sich freuen, dass das Niveau der Bundesliga durch die Teilnahme unseres TTC enorm gestiegen ist. Wir waren heute mit Abstand die beste Mannschaft“, meinte Neu-Ulm-Fan Ilhan Günes, der die Hausherren gemeinsam mit Netzer in der ersten Reihe anfeuerte. „Im Namen der Fans bedanken wir uns bei bei Florian Ebner und unseren Sponsoren, dass wir diesen Titel heute erleben durften“, ergänzte dieser.

Ilhan Günses und Heiko Netzer machten Lärm für ihren TTC Neu-Ulm. (Foto: Dennis Bacher)

Der Medienunternehmer Florian Ebner, der sich am Sonntag immer wieder unter die rot gekleideten Anhänger mischte, hatte den Club vor vier Jahren aus der Taufe gehoben und seitdem gemeinsam mit dem deutschen Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov ein Tischtennis-Team der Superlative aufgebaut. Dank einer Wildcard stieg das Profiteam 2019 in der Bundesliga und im deutschen Pokal-Wettbewerb ein - vier Jahre später ist der erste Titel in Sack und Tüten.

Derbysieg für Fans so wichtig wie der Titel

Im Endspiel setzte sich der TTC Neu-Ulm souverän gegen den Rekordpokalsieger Borussia Düsseldorf mit Timo Boll durch, nachdem Ovtcharov und Co. den TTF Liebherr Ochsenhausen im Halbfinale aus dem Weg geräumt hatten (jeweils 3:0). Bemerkenswert: Beide Tischtennis-Standorte trennen lediglich rund 50 Kilometer voneinander - entsprechend groß war die Vorfreude unter den Anhängern vor diesem „Nachbarschafts-Duell“ im Halbfinale.

„Der Derbysieg ist für uns Fans mindestens genauso wichtig, wie der Pokal-Titel selbst“, machte TTC-Fan Netzer auf die Bedeutung dieser Partie aufmerksam. Immerhin hatte sein Verein die Generalprobe für das Halbfinale kurz vor Weihnachten noch vergeigt, als sich der TTC Neu-Ulm, wohlgemerkt ohne seine Superstars, dem Kontrahenten aus Ochsenhausen in der Bundesliga mit 0:3 geschlagen geben musste. Diese Niederlage ist nun vergessen. „Heute reichten uns 70 Prozent, um die Mannschaft aus Ochsenhausen zu schlagen“, meinte Netzer.

TTC-Anhänger wechselte die Seiten

Brisant: Für den TTC-Trommler selbst handelte es ich bei dem Halbfinal-Derby in der Ratiopharm-Arena um ein ganz besonderes Tischtennisspiel, schließlich feuerte der Neu-Ulmer bis vor Kurzem noch die „Blauen“ aus Ochsenhausen an. Der Seitenwechsel erfolgte aus Heimatverbundenheit, wie Heiko Netzer, der selbst für die Tischtenniscracks des TSV Neu-Ulm aktiv ist, am Rande des Final-Four-Turniers erzählt . Das Verhältnis zu den ehemaligen Mitstreiten aus dem Fanclub der Tischtennisfreunde Ochsenhausen, die ihre Spieler am Sonntag mit einer einstudierten Choreo anfeuerten, beschreibt der Neu-Ulmer als „gesunde Rivalität“.

Dies kann auch Dieter Freitag bestätigen. Der Rentner, Gründungsmitglied der „Barockstiere“, wie sich die Tischtennis-Fans aus Oberschwaben selbst bezeichnen, unterstützt die TTF Liebherr Ochsenhausen auch nach 23 Jahren noch regelmäßig bei Heim- und Auswärtsspielen - so natürlich auch beim Finalturnier in Neu-Ulm. „Mir persönlich ist es besonders wichtig, dass man sich mit den Anhängern der anderen Vereine auf Augenhöhe unterhalten kann“, so der Ochsenhausener. Diese Fairness, die Dieter Freitag bei anderen Sportarten oftmals vermisse, werde beim Tischtennis schon von den Spielern ausgestrahlt und übertrage sich von der Platte bis auf die Ränge.

Revanche im nächsten Jahr?

Mit den Anhängern des TTC Neu-Ulm verstehe man sich nach Angaben Freitags „ganz gut“ - weshalb man ihnen den ersten Titel der Vereinsgeschichte natürlich gönne. „Sie waren heute die beste Mannschaft und haben sich den Pott verdient.“ Im nächsten Jahr hoffen die „Barockstiere“ dann auf eine Revanche. „Spiele vor einer solchen Kulisse erlebt man beim Tischtennis nur selten“, sagte Dieter Freitag. „Es ist doch ganz klar, dass wir 2024 wieder dabei sein wollen.“ Eine Revanche für das verlorene Halbfinale stehe schließlich noch aus. Dann gerne wieder vor einer neuen Rekordkulisse.