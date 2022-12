Ein Schlagerstar als Kronzeuge: Ex-Promi-Eventmanager zerrt Florian Zimmer vor Gericht

Wenn es dunkel wird, funkelt die Hülle des „Florian Zimmer-Theaters“ mit den Sternen um die Wette. In diesem Jahr hat Florian Zimmer seinen Zauberpalast in Neu-Ulm eröffnet und sich damit einen Traum erfüllt. Und der Region ein neues Aushängeschild beschert. Doch nun erhebt ein ehemaliger Freund Vorwürfe gegen ihn. Bei Zimmer sei „alles nur Fassade“, sagt der Münchner Ex-Promi-Eventmanager Michael Ecker. Bald treffen sie vor Gericht aufeinander.

Schon dem Papst die Hand geschüttelt

Schenkt man den Artikeln des Münchner Boulevards Glauben, ist Michael Ecker noch immer eine Nummer in der Event-Branche und scheint zur Schickeria zu gehören wie der Schampus zur Edel-Disko P1. Fotos zeigen Ecker mit Giulia Siegel oder Robert Geiss. Es gibt auch eine Aufnahme, da schüttelt er dem Papst die Hand.

Von sich selbst sagt Ecker, er sei schon dick im Geschäft gewesen, als Florian Zimmer noch als Geheimtipp, als aufstrebender Nachwuchs-Magier galt, und sich die beiden anfreundeten. Das war vor 15 Jahren. Dass sie sich um 2007 herum das erste Mal begegnet sind, ist einer der wenigen unstrittigen Punkte in der Beziehung Zimmer/Ecker.

Heute, mehrere Herzinfarkte später, ist Ecker auf den Rollstuhl angewiesen. Mehrmals, sagt er, sei er dem Tod schon von der Schippe gesprungen. Seinen Kampfeswillen hat er aber offenbar nicht verloren. Demnächst wird vor dem Ulmer Landgericht eine Klage Eckers gegen Zimmer verhandelt.

Zunächst war der 13. Januar hierfür vorgesehen, daraus wird aber nichts. Stattfinden soll der Termin jedoch im kommenden Frühjahr. Formal tritt nicht Ecker als Kläger auf, sondern sein Partner Erich März. An den hat Ecker seine Forderung abgetreten.

Darum wird gestritten

Es geht um 238.000 Euro. Ecker/März fordern diese Summe als eine Art Provision. Für mehrere Deals, die Ecker in Zimmers Namen abgeschlossen haben will. Der Beschuldigte widerspricht vehement und hat seinerseits Klageerwiderung eingereicht. Und zusätzlich noch „Drittwiderklage“ gegen Ecker, womit dieser wieder involviert wäre in das Verfahren.

Florian Zimmer zeigt sich enttäuscht von seinem „ehemaligen Freund“; er habe es nie für möglich gehalten, mit welch’ „krimineller Energie“ Ecker ausgestattet sei.

Der schillernde ehemalige Eventmanager Ecker bewohnt nach eigener Aussage in München eine Villa. Finanziell habe er ausgesorgt. Seine Firma Futurecom, die ihn reich gemacht habe, sei mittlerweile verkauft. Ecker sagt, es gehe ihm bei dem Verfahren nicht ums Geld. Die Klage sei vielmehr ein letzter „Freundschaftsdienst“ an Zimmer. Er wolle ihm damit „die Augen öffnen“.

Zimmer, sagt Ecker, sei „beratungsresistent“ und „narzisstisch geworden“. Ein talentierter Magier, dem sein „Florian Zimmer-Theater“ aber zu Kopf gestiegen sei.

Der vermeintliche „Deal“ beim Richtfest

Jahrelang, sagt Ecker, habe er Zimmer Tipps gegeben – und hierfür tatsächlich kein Geld sehen wollen, „auf freundschaftlicher Basis“ sei das abgelaufen. Zimmer hatte die Idee mit dem Magie-Theater, Ecker die Kontakte. Er habe beschlossen, seinem Freund, dem neuen Stern am Zauberhimmel, unter die Arme zu greifen. Zunächst ohne Gewinnabsicht.

Dies habe sich geändert, als ihn Zimmer beim Richtfest des Theaters 2021 zur Seite genommen und gebeten habe, ihm dauerhaft bei Verträgen und Deals mit Sponsoren und Lieferanten zu helfen. Er habe sich „breitschlagen lassen“, sagt Ecker. Jedoch im Gegenzug – und unter Zeugen – Zimmers Zusicherung erhalten: Dass er als Gegenleistung eine Vermittlungsprovision in Höhe von zehn Prozent auf alles bekomme, wo er direkt Geld generiert, sowie fünf Prozent auf alle weiteren von ihm vermittelten Verträge, plus Erfolgsprämie.

Bei einem dieser Zeugen des „Deals“ soll es sich um Nino de Angelo („Jenseits von Eden“) handeln. Der Schlagerstar war der Stargast beim Richtfest – und soll deshalb als möglicherweise entscheidender Zeuge aussagen beim Prozess in Ulm.

Kläger verstrickt sich in Widersprüche

Doch Eckers Angaben sind nicht ohne Widerspruch. So existiert eine Mail, in der Ecker bestätigt, dass zwischen ihnen beiden – dank einer Zahlung des Zauberers in Höhe von 2000 Euro – „alles bezahlt und abgegolten“ sei. Ecker bestätigt, dass er diese Worte geschrieben habe, sie seien jedoch aus dem Kontext gerissen. Das war kurz vor Weihnachten 2021, da kriselte es schon zwischen den beiden.

Kurz danach zerbrach die Bande zwischen den Freunden vollends. Zimmer soll Ecker noch ein Vergleichsangebot von 15.000 Euro vorgelegt haben. „Eine Frechheit“, sagt Ecker, der sich damit abgespeist gefühlt haben will. Und sich daraufhin zur Klage entschlossen habe. Zimmer erteilte Ecker Hausverbot für sein Theater.

Die Vorwürfe Eckers sind mit Vorsicht zu genießen. Das gilt natürlich grundsätzlich vor einem anstehenden Gerichtsverfahren. Ecker ist aber kein gänzlich unbeschriebenes Blatt. Laut „Welt“ ließ die Staatsanwaltschaft vor rund zehn Jahren im Zuge der „MDR“-Affäre auch Räume des Eventmanagers durchsuchen. Ecker sagt, da sei nichts dran.

Deshalb tut Zurückhaltung Not

Im Raum steht zudem der Verdacht, dass Ecker seine Firma gar nicht freiwillig abgegeben habe, sondern diese schlicht pleiteging. Spielt Geld für Ecker am Ende vielleicht doch eine größere Rolle, als er zugeben mag?

Ecker sagt nein. Er besitze mehrere Immobilien, davon könne er mehr als gut leben. Die Insolvenz seiner Firma sei gezielt herbeigeführt worden, vor allem weil er so krank geworden sei. Die Abwicklung habe das Ziel gehabt, sein Lebenswerk besser weiterverkaufen zu können, was auch geschehen sei.

Zurückhaltung ist trotzdem geboten – weil sich Florian Zimmer ausführlich erst vor Gericht äußern möchte zu den Vorwürfen, sich erst dann verteidigen wird. Aber so viel ist schon jetzt klar: Es dürfte kaum einen Punkt in Eckers Aufzählung geben, den Zimmer unwidersprochen stehen lassen wird. Nahezu alles sei „falsch“. Zimmer warnt, Ecker auch nur irgendetwas zu glauben.

So auch dessen Behauptung, dass das Theater in Neu-Ulm „nicht läuft“. Aus Eckers Sicht ein Grund, warum sich Zimmer um die Zahlungen an ihn drücke. Zimmer hält dagegen, er sei sehr zufrieden mit der Resonanz. Er verweist auf die vielen positiven Rezensionen im Internet. Und auf viele gut gebuchte Vorstellungen seiner Show „Ulmglaublich“ auch in den kommenden Wochen, was jeder mit ein paar wenigen Klicks selbst nachvollziehen könne. Wegen der hohen Nachfrage spiele er aktuell sogar Zusatzshows an den Nachmittagen.

Eine Schlammschlacht droht

Zimmer lässt seinen Anwalt ausrichten, Eckers Ziel sei es, ihn öffentlich zu diffamieren. Mehrfach habe Ecker damit schon gedroht. Das Vergleichsangebot über 15.000 Euro habe man Ecker unterbreitet, um die üble Nachrede zu vermeiden.

In Ulm ist Zimmer seit Kurzem noch präsenter: Als neues Gesicht einer Werbekampagne der Stadtwerke SWU lächelt der Illusionist von einem Banner an einer der meistbefahrenen Kreuzungen der Stadt. (Foto: SWU TeleNet)

Wie es sich für eine unfreundliche Scheidung im Showbusiness gehört, sind auch Emotionen im Spiel. Die Angriffe werden persönlich, vor allem aus der Ecker-Ecke. Der Ex-Eventmanager bezeichnet Zimmer als „Harry Potter von Ulm“. Das bald vor Gericht ausgetragene Theater droht, zu einer Schlammschlacht zu werden – bei der es um viel geht. Ecker kündigt an, die finanzielle Forderung an Zimmer noch im Gerichtssaal aufzustocken: von 238 000 Euro auf einen Millionen-Betrag.