Ein Neu-Ulmer und die Nosferatu-Spinnen

Eigentlich ist die Nosferatu-Spinne am Mittelmeer beheimatet. Sie ist zwar giftig, aber nicht lebensgefährlich.

Immer öfters ist sie sich auch bei uns aus auch in der Region zu finden. So auch in der Wohnung von Ronny Lorenz. Er findet die Nosferatu-Spinnen überall. Im Carport, im Musikstudio, eine hat sich sogar in den Kühlschrank verirrt.

Durch die Klimaerwärmung hat sich die Nosferatu-Spinne inzwischen auch in Deutschland verbreitet. Die Spinne ist 10-19 Millimeter groß, gelblich-weiß und braun.

Es ist die Zeichnung auf ihren Vorderkörper, der ihr ihren Namen einbrachte: Sie erinnert an einen Vampirschädel. Die Spinne ist deshalb nach der Hauptfigur in einem der ersten Horrorfilme benannt.