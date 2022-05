Ein-Mann-Stück „Caveman“ im Roxy

Mit „Caveman“ schrieb der amerikanische Autor Rob Becker das erfolgreichste Solo-Stück in der Geschichte des Broadway. Seit mehr als zwei Jahrzehnten feiert der moderne Höhlenmann weltweit Erfolge. In Deutschland startete das Stück im Jahr 2000 in der Regie von Esther Schweins und der Übersetzung von Kristian Bader. Jetzt steht der Bühnenhit im Roxy erneut auf dem Programm, wop er seit fast 15 Jahtren immer wieder gespielt wird. Am Samstag, 28. Mai, hält „Caveman“-Darsteller Martin Luding um 20 Uhr in der Ein-Mann-Komödie auf charmante Art und Weise dem Publikum einen Spiegel vor und nimmt die die Eigenheiten von Männern und Frauen gleichermaßen auf die Schippe. Karten gibt es im Vorverkauf zu 23 Euro und an der Abendkasse zu 25 Euro.