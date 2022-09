Ein Magier und seine Kritiker: Florian Zimmer zaubert wieder und gibt Nörglern Kontra

Zum Start nach der Sommerpause verlosen wir fünf mal zwei Eintrittskarten für Vorstellungen im Florian-Zimmer-Theater. So funktioniert’s: Interessierte schicken bis Sonntag, 4. September, eine Mail mit Name und Adresse an mitmachen@schwaebische.de

Auch ein Wunderkind, dem scheinbar alles wie von Zauberhand gelingt, braucht Zuspruch. Und über diese Streicheleinheiten freut sich Florian Zimmer besonders. Sichtlich stolz zeigt der 39-Jährige einen Artikel aus der „Magischen Welt“. Die Zeitschrift gilt als Leitmedium der Szene der deutschen Magier, erklärt Zimmer. Das Magazin hat sich ausführlich seiner neuen Show angenommen. „Ulmglaublich“ heißt diese und wird gespielt seit Mitte Juni im Florian-Zimmer-Theater in Neu-Ulm.

Dessen Namensgeber hat eigentlich allen Grund, sehr zufrieden zu sein mit den ersten Wochen seines „magischen Theaters“. Die Shows waren gut besucht, auch ausverkauft. So soll es nun nach der Sommerpause weitergehen.

In der Grethe-Weiser-Straße steht er: ein schicker Tempel, errichtet allein, um all abendlich Besucher hinters Licht zu führen, sie mit verrückten Illusionen zu beeindrucken. Nötig waren nicht nur einige Millionen Euro, sondern mindestens auch Schweiß und Tränen.

Kritiker stören sich am Kartenpreis

Doch nicht alle Gäste goutieren diesen Einsatz. Die allermeisten Bewertungen im Internet sind zwar positiv bis sehr positiv, so schreibt eine Besucherin: „Es war ein bezaubernder, eindrucksvoller, aufregender, inspirierender und nicht zuletzt emotionaler Abend in einem absolut stilvollen Ambiente.“

Aber es gibt auch Kritiker, wenngleich sie sich an zwei Händen abzählen lassen. „Viel Rauch um nichts“ werde in der Show geboten, stellt ein Besucher fest. Andere monieren die angeblich überteuerten Kartenpreise (60 bis 90 Euro) für eine aus ihrer Sicht zu kurze Darbietung.

Zimmer auf der Bühne in seinem magischen Theater. (Foto: Daniela Schad/design)

Da tut die wohlwollende Besprechung in der „Magischen Welt“ gut. Deren Autor beschreibt das „Phänomen Florian Zimmer“ – und zeigt sich „sprachlos“. Von dem Gebäude („wunderbare Location“), der Stimmung während der Show und von Zimmer selbst. Dieser sei „ein Hexer“, einer, der die Menschen mitreißen und „seine Träume in die Köpfe anderer übertragen kann“.

Und der selbst viel gegeben und auch aufgeben hat. Sein komplettes Geld, das er als weltweit gefragter Illusionist verdiente, steckt in dem Theater. Eine Beziehung blieb unlängst auch auf der Strecke, und er wohnt noch immer in seiner Studentenbude in der Ulmer Oststadt auf 34 Quadratmetern. Auch sein eigentlich geplanter Urlaub während der Sommerpause fiel aus. Doch Zimmer wirkt – trotz einer inneren Unruhe, von der nicht ganz klar ist, wo sie ihren Ursprung hat – nicht so, als würde er sein altes Leben vermissen. Ganz im Gegenteil. „Ich lebe für die Magie.“ Schon jetzt ist das Theater ein steingewordenes Lebenswerk.

Fast minütlich klingelt das Handy

Sprunghaft gewachsen ist seine Verantwortung, private, ruhige Momente: fast keine mehr. Zimmer ist Chef von 30 Beschäftigten, fast minütlich klingelt das Handy. Stress pur. Der ihn aber nicht stört, sondern ihn noch weiter anzutreiben scheint.

Der Meister persönlich ist scheinbar zuständig für (fast) alles in seinem Theater. Für die Lämpchen der Bar-Beleuchtung, das Buchungssystem, er will sich auch noch die Spülmaschine in der Küche des hauseigenen Restaurants („Magic Cuisine“) erklären lassen. Zimmer ist Perfektionist. Und Bastler: Seine Illusionen entwirft und ertüftelt er in einer eigenen Werkstatt.

Das Publikum im Showroom. (Foto: Daniela Schad/design)

Besucher können sich in der „Magic Cuisine“ kulinarisch verwöhnen lassen. (Foto: Daniela Schad/design)

Aus dem 39-Jährigen sprudeln die Ideen und Geschichten nur so heraus und Zimmer erzählt von einem Geschäftstrip, den er unlängst kurzerhand nach Venedig unternommen habe. Es ging um die passenden Sitzpolster für den Showroom. Statt sich diese wie eigentlich üblich von dem italienischen Ausstatter nach Deutschland schicken zu lassen, nahm er das Material vor Ort selbst unter die Lupe. Am Ende, und hier schimmert der Schwabe Zimmer durch, der in Ulm das Licht der Welt erblickte und in Hüttisheim aufwuchs, habe er durch die Verhandlung in Venedig einen saftigen Rabatt bekommen.

In den vergangenen Monaten erlebte er jedoch auch menschliche Enttäuschung. Schlagzeilen machte eine Klage eines ehemaligen Beraters – und bis dato Freunds – gegen ihn. Der Eventmanager fordert eine sechsstellige Summe, weil dieser sich von Zimmer übervorteilt sieht. Das Verfahren läuft, Zimmer hat Klageerwiderung eingereicht. Er sagt: Die Forderung entbehre jeglicher Grundlage. Ein Trittbrettfahrer, der sich auf seine Kosten bereichern wolle.

„Ich habe Angst vor nichts“

Aufhalten lassen will sich der 39-Jährige von derlei Störgeräuschen nicht. Und über jene, die seine Show als zu teuer und zu kurz kritisieren, sagt Zimmer: Das würde ihn nicht interessieren. Nicht aus Ignoranz, sondern weil ihm schlicht Zeit und Energie fehlten, sich auch noch mit dem letzten Nörgler auseinanderzusetzen.

Mit Blick auf vermeintlich zu hohe Kartenpreise verweist Zimmer auf ähnliche Preise für Musicals, von denen es aber fast unzählige gebe. Das Zimmer-Theater sei hingegen einmalig. Eigentlich müsste er mehr verlangen, sagt er. Und zur Länge seiner Show: „Die geht zwei Mal 45 Minuten.“ Nicht kürzer als ein Fußballspiel.

Zur „Schwäbischen Zeitung“ sagt Zimmer: „Ich habe Angst vor nichts. Auch nicht vor dem Tod.“ Vollkommen kalt scheint den quirligen Machertypen die Kritik trotzdem nicht zu lassen. Er wirkt genervt an dieser Stelle.

„Ulmglaublich“ heißt seine Show. (Foto: Daniela Schad/design)

Es ist ein Balanceact. Zimmer sagt, er sei „ein ganz normaler Typ“ geblieben. Manch Besucher kritisiert hingegen, dass Zimmer in seinen Shows ausschweifend erzähle, wie er seinen Lebenstraum verwirklicht hat. Selbstbeweihräucherung sei dies. Zimmer sagt, er sei nicht abgehoben. Wenngleich das Schweben sein Element ist. Sein Markenzeichen sind spektakuläre Schwebe-Illusionen.

Zimmer, dem schon in der Schule eingeredet worden sei, dass „Magier“ kein richtiger Beruf ist, aber findet: Es sei wichtig, vor allem junge Menschen zu ermutigen, dass sie ihre Träume leben. Da sei er gerne Vorbild. Seine Botschaft an alle, die zweifeln, ob sie den richtigen Weg einschlagen: „Hör auf Dein Herz.“

Inspiration für die Jugend

Verfangen hat diese Botschaft bei Mia, nach eigenen Angaben 14 Jahre alt. Sie schrieb ihm nach einer seiner Shows, dass sie nicht nur sein Theater „super toll“ finde, nicht nur die „spannenden Tricks“, sondern vor allem seine „Worte“. „Dank Ihnen fühlt es sich an, als wäre nichts unmöglich. Dank Ihnen verfolge ich meine Träume, weil ich jetzt weiß, dass man ALLES schaffen kann.“ Als Florian Zimmer die Nachricht vorliest, wirkt er für diesen kurzen Moment verändert. Erleichtert. Nicht mehr wie ein Getriebener, sondern angekommen.

Auch das Münster kommt vor in seiner Show. (Foto: Daniela Schad/design)