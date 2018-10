Ein letztes Mal drohen Verkehrsbehinderungen wegen Linie 2

Zum letzten Mal stehen im Zuge der Bauarbeiten für die Straßenbahnlinie 2 am Wochenende Freitag, 26. bis Montag, 29. Oktober, große Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer im Bereich der Innenstadt bevor. In der Karl- und Neutorstraße wird auf den letztverbliebenen Flächen der endgültige Asphaltbelag eingebaut. Anschließend werden dort noch die Markierungen aufgebracht. Im gleichen Zeitraum baut die Stadt die Brüstung an der Ludwig-Erhardt-Brücke ein. Das heißt: Die wichtige Brücke, die vom Blaubeurer Ring in Richtung Stadt führt, ist teilweise dicht. Die Einschränkungen im Einzelnen.

Freitag, 26. Oktober, ab 20 Uhr bis Samstagabend: Die Ludwig-Erhard-Brücke ist also ab dem Blaubeurer Tor stadteinwärts voll gesperrt. Eine eine Umleitung über den Hindenburg- und Bismarckring sowie über die B10 und Stuttgarter Straße ist ausgeschildert. Die Karlstraße ist in Fahrtrichtung Blaubeurer Tor befahrbar. Ebenso ist die Neutorbrücke in beiden Richtungen von und zum Michelsberg geöffnet.

Die Neutorstraße ist in Richtung Stadtmitte zwischen Karl- und Zeitblomstraße ebenfalls voll gesperrt. In der Gegenrichtung, also in Fahrtrichtung Karlstraße, geht es nur über die westliche Zeitblomstraße und das SWU-Gelände weiter zur Ludwig-Erhard-Brücke.

Samstag, 27. Oktober, ab etwa 20 Uhr bis Montagmorgen: Die Karlstraße bleibt in Fahrtrichtung Blaubeurer Tor weiterhin befahrbar. Die Neutorbrücke ist nur in Richtung Stadtmitte ab dem Michelsberg befahrbar. – Die Ludwig-Erhard-Brücke ist ab dem Blaubeurer Tor weiterhin stadteinwärts voll gesperrt. Die Neutorstraße ist in beiden Fahrtrichtungen wieder geöffnet, allerdings darf in Richtung stadtauswärts nur nach links auf die Ludwig-Erhard-Brücke abgebogen werden, das Rechtsabbiegen in die Karlstraße ist nicht möglich.

Kleinere Einschränkungen aufgrund von Markierungsarbeiten sind in der Neutorstraße noch zu erwarten.

Ab Montag, 29.10.2018 morgens: Die endgültige Verkehrsführung ist in diesem Bereich, mit Ausnahme der Neutorbrücke, hergestellt.

Auf rund zehn Kilometern länger soll sie die Wissenschaftsstadt mit dem Oberen Eselsberg und den Kuhberg verbinden: Die Linie 2 steht nach mehr als drei Jahren Bauzeit kurz vor der Fertigstellung. Ob auch wirklich alles passt, das haben die Stadtwerke bei einer Testfahrt am Freitag geprüft. Am Steuer saß einer, den das Projekt Linie 2 schon seit Jahren beschäftigt.

