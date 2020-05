Ein Jahr ohne Ulmer Zelt – Diese Stars sind schon mal dort aufgetreten

Von Schwäbische Zeitung

Ein 42-jähriger Rocker sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, an zahlreichen Straftaten, darunter Einfuhr und Handel mit Betäubungsmitteln in großer Menge, beteiligt gewesen zu sein. Bereits im März hatte die Polizei drei Rocker festgenommen. Bei einer groß angelegten Razzia im Rockermilieu im Kreis Sigmaringen, bei der im Clubheim eines Motorradclubs auch Spezialkräfte im Einsatz waren, wurden neben Schlagwerkzeugen und Rauschgift auch Schreckschusswaffen aufgefunden.