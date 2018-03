Ein Hauch von Bundesliga im Gipfeltreffen der ProB

Rhöndorf gegen Oberelchingen – das ist ein Duell mit Tradition. Die Vereine standen sich schon vor 20 Jahren in den Play-offs der Basketball-Bundesliga gegenüber. Inzwischen spielen sie in der ProB, aber das Spiel am Samstag, 17. Februar, 19 Uhr, im Rhöndorfer Dragon-Dome hat nichts von seiner Brisanz verloren. Schließlich trifft der Tabellenzweite auf den Ersten und wenn die Elchinger gewinnen, ist ihnen Platz eins schon einen Spieltag vor dem Ende der Hauptrunde nicht mehr zu nehmen. Dass sie Rhöndorf schlagen können, haben sie bei ihrem 103:72-Sieg im Hinrundenspiel Ende Oktober bewiesen. Ein Ergebnis, dem RhöndorfsTrainer keine große Bedeutung mehr beimisst. Thomas Adelt sagt: „Wir haben uns als Mannschaft extrem weiterentwickelt und die Lehren aus der Niederlage in Elchingen sind in unsere Entwicklung mit eingeflossen.“ Dass die Mannschaft aus dem Stadtteil von Bad Honnef Platz eins noch nicht abgeschrieben hat, zeigt auch die Tatsache, dass in Rhöndorf die Werbetrommel gerührt wurde. Und die Zuschauer dürfen umsonst in die Halle. Mehr Sorgen bereitet den Elchen aber der mögliche Ausfall von vier Spielern: Sicher fehlen wird Gregory Graves (Nasenbeinbruch), Marko Krstanovic, Jere Vucica und Filmore Beck sind an Grippe erkrankt. Keine gute Vorzeichen gegen eine Rhöndorfer Mannschaft, die zuletzt fünf Spiele in Folge gewonnen hat. Wichtigster Spieler der Dragons ist Kameron Taylor. Der US-Amerikaner kam vor der Saison aus Ehingen und erzielt im Schnitt mehr als 23 Punkte, kommt auf acht Rebounds und sechs Korbvorlagen.