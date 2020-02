Ein geheimnisvoller Spaziergang: Mit der Taschenlampe durch den Botanischen Garten

Taschenlampen-Führung für Familien gibt es am 6., 7., 20. und 21. Februar. Führungen für Erwachsene finden am 13. und 14. Februar statt. Beginn ist immer um 18 Uhr. Treffpunkt im Hans-Krebs-Weg am Eingang zu den Gewächshäusern des Botanischen Gartens, Anmeldung an fuehrungen-botgart@uni-ulm.de.