Ein Freiwurf den Elchen wird zum Verhängnis

Manchmal entscheiden im Basketball Winzigkeiten über den Ausgang einer Partie und im Extremfall über den Verlauf einer gesamten Saison. Im Spiel der ProB zwischen den Elchinger Scanplus-Baskets und Gießen trafen beide Teams jeweils 16 ihrer Würfe aus der Nah- und Mitteldistanz sowie jeweils acht Dreier. Aber Gießen versenkte 14 Freiwürfe, Elchingen einen weniger, deshalb gewannen die Gäste 70:69. Die Elche fielen zum Ende der Hauptrunde auf Platz fünf zurück und hatten somit schon im Achtelfinale der Play-offs gegen den Nachwuchs des Bundesligisten Oldenburg sowie in allen folgenden Runden kein Heimrecht. Das Saisonziel Aufstieg ist unter diesen Vorzeichen vermutlich nur schwer zu erreichen. Dieses unerfreuliche Szenario hätten sich die Elche ersparen können, denn die Niederlage gegen Gießen war so überflüssig wie viele andere in dieser Saison. Für ihre acht Dreier brauchten die Scanplus-Baskets absurde 38 Versuche von draußen und in den letzten fünf Minuten vergaben sie acht von zehn Freiwürfen. Hinzu kommt ein fragwürdiges Management bei den Auszeiten. Der Elchinger Boris Kurtovic nahm die letzte Auszeit der zweiten Halbzeit schon zu Beginn des letzten Viertels und konnte so in der entscheidenden Phase nicht mehr reagieren. Beste Elchinger Werfer: Fekete (21 Punkte), Petric (12), Ray (9), Kuhn (9).

Erstes Play-off-Spiel: Oldenburg – Elchingen (Sonntag, 3. März, 18 Uhr).