Ein Fest für Bastler und Schrauber

Das Ulmer Messegelände war am Wochenende bereits zum 41. Mal der Treffpunkt für die Fans alter Technik, vor allem Autos, aber auch Traktoren, Motorräder und alles drumherum. Der Veranstalter Jens Güttinger erwartete 25 000 Besucher und 850 Aussteller im voll belegten Messegelände an der Donauhalle.

Bereits vor zehn Uhr sind am Samstag die Parkplätze rund um die Messe voll belegt und auf den Zufahrtsstraßen stauen sich die Autos mit Kennzeichen nicht nur aus der Region, sondern auch aus Österreich, der Schweiz und Italien. Die Technorama ist eine Mischung aus Flohmarkt, Ausstellung und Verkaufsveranstaltung rund um alte Fahrzeuge und übt durch diese Kombination ihren ganz speziellen Reiz aus. Die Besucher aus halb Europa sind daher auch nicht nur alte Herren, die automobile Jugenderinnerungen ausleben, sondern Besucher aller Altersklassen, Familien und Freundesgruppen.

Auf den ersten Blick wirkt die Donauhalle wie ein Parkhaus, denn dort haben sich die Verkäufer vollständiger Oldtimerfahrzeuge eingefunden. In langen Reihen stehen rund 150 Fahrzeuge aufgereiht. Die Rolls Royce und VW Golf aus dem vergangenen Jahrhundert, der Renault 4 genauso wie der Mercedes Benz 500 SL, mit dem vielleicht früher der Firmenchef zur Arbeit kam. Wer hier einkaufen geht, bekommt ein Fahrzeug, das oft mit frischer Hauptuntersuchung angepriesen wird, „Sommerfahrzeug“ und chromblitzend. Aufgerufen werden dann Preise um die 10 000 Euro genauso wie Fahrzeuge, die top restauriert um die 100 000 Euro kosten. Der Schriftzug „Verkauft“ prangte bereits am Samstagmittag an einigen Oldtimern.

Von Halle eins bis sieben ist alles voll belegt, Original-Bedienungsanleitungen werden genauso angeboten wie Nachdrucke von Werkstatt-Handbüchern, damit alles wieder instandgesetzt werden kann. „Ist das Bauserie eins oder Bauserie zwei“, denn oft kommt es auf Details an, ob der Blinker oder der Kotflügel an das geliebte Automobil daheim passen. An langen Tischen und in Kisten findet sich alles, um Fahrzeuge zu restaurieren. Originalteile oder Nachbauten, beim einen Händler ein wildes Sammelsurium und beim nächsten Händler in Kisten fein säuberlich einsortiert und beschriftet. Auf den Fächern mit den Gummidichtungen liegt die Schieblehre, damit jedes Maß vor dem Kauf überprüft werden kann. Zwischendrin auch Modellautos, alt und neu und alles Mögliche aus dem heimischen Keller, wie zum Beispiel alte Märklin-Trafos. Wer ein altes Militärfahrzeug pflegt, kann sich danach stilecht die Hände reinigen, denn ein Anbieter verkauft Kernseife aus Bundeswehrbestand.

Oldtimerfans sind wohl vieles gewöhnt und die Regenschauer, die immer wieder das Freigelände ungemütlich machen, scheinen die Messebesucher nicht wirklich zu stören. Die Händler decken einen Teil der Waren mit Planen ab und wenige Minuten später, als der Regen aufhört, wird alles wieder freigelegt.

Manche Aussteller haben ihre Messeteilnahme zum Familien- und Freundesevent gemacht, hinter den Verkaufstischen steht der Biertisch, daneben der Grill und das Bierfass. Mit viel guter Laune untereinander und auch gegenüber den Kaufinteressenten. Es wird viel gefachsimpelt, das „Du“ gehört unter Gleichgesinnten dazu und um den Kauf abzurunden, stößt man noch mit einer Flasche Bier an. Immer wieder bildet sich eine Warteschlange vor dem Geldautomaten gegenüber dem Messeeingang, ein Indiz dafür, dass es viel zu kaufen gab, das dringend in der heimischen Garage benötigt wird. Abgerundet werden die Verkaufsstände durch die Oldtimervereine, die ihre Vereinsarbeit präsentierten und Anlaufstelle für die Fragen der Neulinge sind. Der Blick in die mit Besuchern vollen Hallen zeigt, dass das Interesse an der alten Technik ungebrochen ist.