Ein Schuppen in Biberach hat am Sonntag gebrannt. Ein Zeuge entdeckte den Brand gegen 15 Uhr. Bei dem Schuppen handelte es sich um ein freistehendes Gartenhaus, wie die Polizei Ulm mitteilt. Dem Eigentümer gelang es, noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nimmt an, dass der Brand durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät entstand. Der vorläufige Schaden wird auf etwa 15000 Euro beziffert.