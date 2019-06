Eier im Kochtopf führen zu Feuerwehreinsatz

Rauchende Eier in einem Kochtopf haben am Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz in Ulm geführt. Dieser endete laut Polizei aber ohne Schaden.

Gegen 16.30 Uhr wurde eine Zeugin in der Griesbadgasse aufmerksam. Sie hörte einen Rauchmelder und nahm auch entsprechenden Geruch war.

Die alarmierte Feuerwehr musste nicht löschen, denn gebrannt hatte noch nichts. Das Gebäude musste aber gelüftet werden.

Die Bewohnerin hatte vergessen den Herd auszuschalten, als sie kurz zum Einkaufen gegangen war.