Eier auf Autos und Häuser, Schmierereien und Sachbeschädigungen

Einiges zu tun hatte die Polizei laut ihrer Mitteilung in der Halloween-Nacht (Samstag auf Sonntag) und das, „obwohl weniger Menschen als sonst auf der Straße waren“. Die Übersicht:

Farbschmierer waren in der Buchauer Straße in Wiblingen unterwegs. Dort besprühten sie mehrere Fassaden und ein Fahrzeug. Außerdem steckten Unbekannte eine Papiertonne in Brand, was zu einem Feuerwehreinsatz führte. Auch in der Schaffnerstraße besprühten Unbekannte eine Hauswand. In der Gideon-Bacher-Straße in Ulm zerkratzten Unbekannte ein Auto, ebenso in Westerheim.

Schule in Ehingen beschmiert

In Ehingen beschmierten Täter eine Schule. Ein 15-Jähriger schnappte sich auf einer Party in Dietenheim unbefugt einen Mopedschlüssel. Mit dem kam er auf der Fahrt in Richtung Regglisweiler von der Straße ab. Der Jugendliche war alkoholisiert und hat keinen Führerschein, weshalb er jetzt mit Anzeigen rechnen muss.

In Biberach soll aus einer größeren Gruppe von Kindern in der Amriswilstraße ein Ei auf einen vorbeifahrenden Peugeot geworfen worden sein. Als der Fahrer anhielt flüchteten die Kinder. Augenscheinlich entstand an dem Auto kein Sachschaden.

Betrunkene 14-Jährige in Riedlingen

Im Bereich Riedlingen griff die Polizei mehrmals im Sinne des Jugendschutzes ein. Gegen 20 Uhr traf eine Polizeistreife in Riedlingen auf eine 14-Jährige, die deutlich zu viel Alkohol konsumiert hatte. Da sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen, der das Mädchen in ein Krankenhaus brachte. In Andelfingen hatte eine 16-Jährige eine angetrunkene Schnapsflasche dabei, die sie bei einer Kontrolle freiwillig ausleerte. Auch in Ertingen hatte eine 16-Jährige Hochprozentiges dabei, das entleert wurde.

Massive Beschädigungen durch Eier

Hohen Sachschaden richteten Kinder in Heiningen (Kreis Göppingen) an. Dort warfen sie zahlreiche Eier gegen ein Haus, weshalb nach ersten Erkenntnissen Isektengittter, Holzverkleidungen, Ziegel und die Fassade beschädigt wurden.

Auch in Bad Boll, Rechberghausen und in Uhingen haben Unbekannte Eier gegen Häuser geworfen. In Salach wurden der Polizei Jugendliche gemeldet, die Böller gezündet haben sollen. Sie wurden nicht mehr angetroffen. In den Bereichen Eislingen und Donzdorf waren nur wenige Kinder/Jugendliche unterwegs. Dort sind bislang keine Straftaten bekannt.

Holzpalette auf der Straße

Rund 2000 Euro Schaden richteten Unbekannte an, die in der Heidenheimer Innenstadt einen Opel zerkratzten. Ebenfalls Schaden entstand durch Sprayer, die die Scheinwerfer eines Autos besprühten. Gegen 1.40 Uhr warfen Jugendliche in der Carl-Spitzweg-Straße Glascontainer und Mülltonnen um. Gegen Mitternacht legten Unbekannte in Sontheim eine Holzpalette auf die Marienstraße. Die Palette hatte ein Verkehrsteilnehmer bereits vor Eintreffen der Polizei zur Seite gezogen, sodass niemand zu Schaden kam.

Auch in Herbrechtingen bauten Unbekannte ein gefährliches Hindernis auf, indem sie einen Anhänger auf den Härtweg stellten. Schaden richteten dort Unbekannte im Elsterweg an einem Opel an. Gegen 2 Uhr hörte eine Zeugin mehrere Schläge und sah eine Person wegrennen. Ein zweiter Mann saß noch auf dem Dach des Opels, fiel herunter und rannte ebenfalls davon. Einer trug einen weißen Kapuzenpulli, der zweite einen schwarzen. Die beiden sollen mehrere Dellen am Auto verursacht und den Spiegel beschädigt haben.