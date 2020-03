Ehrlich emotional

Warmes Licht, Kerzen, kleine Grüppchen. Bereits vor Beginn des Konzerts von Charlie Cunningham finden sich die Besucher in entspannter Atmosphäre zusammen. Kein Gedränge, kein lautes Rufen. Bunte Lichtstrahlen beleuchten die Bühne im Roxy, im Hintergrund läuft leise Musik.

Dann betritt Charlie Cunningham mit seiner Band die Bühne. Unter Beifall und begeisterten Rufen setzt sich der Brite mit seiner Gitarre vor das Mikrofon. Der Musiker und Songschreiber ist mit seinem Album „Permanent Way“ auf Tour. Cunningham wuchs im englischen Bedfordshire auf und hat schon in jungen Jahren leidenschaftlich gerne Gitarre gespielt. In Sevilla lernte er das Flamencospielen, noch immer finden sich die spanischen Klänge in seiner Musik.

Seine neue Platte kommt auch in Ulm gut an. Viele tanzen sanft im Takt, manche singen mit. Tosender Beifall, Pfiffe und Rufe zeigen die Begeisterung des Publikums. Doch das liegt nicht nur an der Musik, sondern auch an dem sympathischen Auftreten des Künstlers. Die gefühlvollen Klänge des Musikers werden von den sanften Tönen der anderen Bandmitglieder begleitet. Der reduzierte Einsatz der Instrumente lässt den Fokus auf der klaren Stimme des Gitarrenvirtuosen. Ehrlichkeit zu transportieren ist Cunningham auch in seinen Texten wichtig. Es geht um Höhen und Tiefen, darum, was ihn bewegt. Und das bewegt seine Zuhörer.