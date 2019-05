Ehrenamt im Wandel – das ist beim ersten regionalen Ehrenamtskongress geboten

Zum Thema Erster Regionaler Ehrenamtskongress in Neu-Ulm veranstaltet die Initiative Ehrenamt e.V. einen Runden Tisch Ehrenamt (RTE). Geboten werden ausführliche Informationen zum Verlauf der eineinhalb Tage, zu den Workshop-Inhalten, sowie die Möglichkeit, sich direkt für den Kongress anzumelden. Die Infoveranstaltung findet am Dienstag, 28. Mai, von 18 bis 20 Uhr in der Hochschule Neu-Ulm, Gebäude B (weißer Gebäudeteil) im Erdgeschoss, Raum B.0.06 statt. Um Anmeldung für den Runden Tisch per E-Mail an info@iniiativeehrenamt-nu.de bis Sonntag, 26. Mai, wird gebeten.