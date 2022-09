Ehemaliger Ulmer Theatro-Club öffnet bald unter neuem Namen

Die markanten roten Druckbuchstaben im Eingangsbereich sind bereits abmontiert, lediglich ein paar Schrauben erinnern an den ehemaligen Schriftzug des Theatro. Auch im Inneren des ehemaligen Clubs deutet sich Veränderung an. Hier soll in wenigen Wochen wieder ausgiebig gefeiert werden können. Vieles wird anders sein. Allem vorneweg der Name.

Cocomo lautet der Name des neuen Clubs in der Hirschstraße. Auch das Erscheinungsbild und Konzept soll sich etwas ändern, doch der neue Besitzer Patrick Grünbacher, der die Location von Mario Schneider übernommen hat, betont: „Der Charme des ehemaligen Theatro soll bleiben, das wollen wir nicht kaputt machen, nur um etwas verändert zu haben.“ Dennoch werde den Ulmer Clubgängern beim Eintreten in den Club deutlich werden, dass es sich um etwas Neues handelt, das hier im Oktober eröffnet wird.

Patrick Grünbacher an der Theke des Cocomo. Noch befindet sich das ehemalige Theatro im Umbau. Schon im Oktober soll hier wieder wild gefeiert werden. (Foto: Ehrenfeld)

Der neue Betreiber freut sich auf die Neueröffnung und bringt so einige wichtige Eigenschaften mit, die es braucht, um in der Clubszene Bestand zu haben. Partys an sich veranstaltet er aber bereits seit seiner Studienzeit, doch das blieb zunächst nur ein Hobby nebenbei.

Seit rund sechs Jahren ist er inzwischen mit seiner Firma Eventyvalden in der Veranstaltungs- und Partybranche aktiv. An einem Strand in Kroatien betreibt er Hotels, einen Club und Restaurants. Über seine Firma kann man einzelne Festivals oder ganze Komplettpakete etwa mit Anreise, Unterkunft und Partyboot buchen. Rund 300 Mitarbeiter beschäftigt er in der Hauptsaison.

An namhaften DJs im neuen Ulmer Club wird es wohl kaum fehlen, denn der Unternehmer kann aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Szene viele Kontakte zu internationalen Künstlern vorweisen. Auch die Erfahrung, Partys für ein breites Publikum zu veranstalten, ist damit gegeben. Trotzdem will Grünbacher die Cluberöffnung in Ulm nicht auf die leichte Schulter nehmen. Im Gegenteil:

Es gab sicher bessere Zeiten, einen Club zu eröffnen. Wir leben in unsicheren Zeiten, man weiß nicht genau, was passieren wird.

Damit spielt Patrick Grünbacher, der seit rund zehn Jahren in Ulm wohnt, nicht nur auf die vergangenen zweieinhalb Jahre Corona-Pandemie und die sich ständig veränderten Maßnahmen an, sondern auch auf die stark steigenden Energiepreise und die Inflation.

Feiern in Krisenzeiten sei wichtig

„Die Leute achten stärker auf ihr Geld. Aber vielleicht ist es genau dann wichtig, wenn man seine Sorgen mal vergessen und einen Abend ausgiebig feiern kann“, so Grünbacher. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass es oft Krisenzeiten waren, in denen die besten Partys gefeiert wurden. „Die 1920er Jahre waren geprägt von Arbeitslosigkeit, aber irgendwie erinnert man sich im gleichen Zug immer auch an die wilden Partys - genauso wie mit den 1980er Jahren.“

Wild gefeiert werden soll ab Oktober daher auch im Cocomo, der gleiche Name, den auch Grünbachers Club in Kroatien trägt. Auch Firmenevents sollen verstärkt angeboten werden - und ein gastronomisches Angebot soll in den Wochen nach der Eröffnung auch noch dazukommen.

Sorge vor vorgegebenen Regelungen

„Wir müssen jetzt erst einmal schauen, wie sich der Club etabliert - und wie es in den kommenden Monaten in Sachen Corona und Energiekrise weitergeht“, sagt Grünbacher. Seine größte Sorge seien vorgegebene Regelungen, wie etwa eine erneute Schließung aufgrund von Corona-Maßnahmen oder eine Einstufung in systemrelevante und nicht systemrelevante Betriebe bei einem drohenden Engpass von Gas und Strom.

Etwas nervös ist der neue Clubbetreiber also schon. Die ersten Partys sollen den Ulmern deshalb zeigen, dass man im Cocomo friedlich und in guter Atmosphäre zu guter Musik feiern könne. „Wir wollen möglichst alle Altersgruppen ansprechen. Einmal im Monat wird es größere Acts geben. Da wollen wir auch etwas mehr internationales Flair reinkriegen. Der Schwerpunkt wird weiterhin auf Housemusik liegen, aber wir wollen auch andere Musikrichtungen spielen“, verrät der Ulmer.