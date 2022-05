Edwin-Scharff-Museum mit besonderem Programm am Abend des 2. Juni

Das Edwin-Scharff-Museum Ulm öffnet am 2. Juni erstmals abends von 18 bis 22 Uhr an einem normalen Donnerstag. DJ Uwe Brennenstuhl von den Rhythm Fellows mischt im Foyer einen entspannten Klangteppich aus Elektro-Sounds mischen und Lounge-Atmosphäre entstehen lassen. Das Kunstmuseum mit Dauerausstellung und Sonderausstellung „Jacoba van Heemskerck. Kompromisslos modern“ ist zum regulären Eintrittspreis offen (5 Euro pro Person, ermäßigt 4 Euro). Für die, die nicht nur chillen oder plaudern wollen, finden um 18.30 und 20.30 Uhr Kurzführungen durch die Sonderausstellung „Jacoba van Heemskerck“ statt, und um 19.30 Uhr bietet Florian L. Arnold eine „Literarische Reise“ an. Es ist eine Gelegenheit, Jacoba van Heemskercks‘ Werk durch das Prisma der Literatur zu betrachten. „Wir wollten schon lang mal das Museum jenseits der Kulturnacht als Abend-Treffpunkt etablieren. Und dann mussten wir die Umsetzung aus bekannten Gründen zwei Jahre lang auf Eis legen. Umso größer ist jetzt die Vorfreude auf die erste art.mosphere. Wir heißen alle Abend- und Kulturschwärmer willkommen, sich in besonderer Atmosphäre zu treffen, Kunst zu genießen und sich wohlzufühlen“, sagt Museumsleiterin Dr. Helga Gutbrod.