E-Bike-Fahrerin stirbt bei schwerem Unfall

Eine 85-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in der Nähe von Illertissen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Abend mit.

Demnach befuhr die 85-Jährige aus Buch die Obenhauser Straße in Illertissen ortsauswärts in Richtung Buch. Sie wollte anschließend die Staatsstraße 2018 überqueren, um auf dem Weg durch das Bucher Ried in Richtung Buch zu fahren.

BMW hatte Vorfahrt

Beim Überqueren der Fahrbahn übersah sie einen von Illertissen kommenden PKW. Die 54-jährige, vorfahrtberechtigte Fahrerin des BMW konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste die E-Bike-Fahrerin frontal. Diese wurde hierbei auf die Windschutzscheibe und anschließend über den PKW geschleudert und kam im Anschluss auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der Notarzt leitete sofort Reanimationsmaßnahmen bei der E-Bike-Fahrerin ein. Diese verliefen jedoch negativ. Die ältere Frau starb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Straße für drei Stunden gesperrt

Das E-Bike wurde total beschädigt, der PKW wurde leicht beschädigt. Die Staatsstraße musste für drei Stunden durch die Feuerwehr Illertissen und Buch komplett gesperrt werden.

Zeugen für den Unfall sind derzeit nicht bekannt. Wer sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang machen kann, soll sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden.

