E-Bike-Fahrer im Alb-Donau-Kreis lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall nahe Langenau (Alb-Donau-Kreis) ist ein 73-jähriger E-Bike-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag missachtete ein 76 Jahre alter Autofahrer die Vorfahrt des Zweiradfahrers und erfasste ihn frontal.

Der Mann prallte daraufhin gegen die Windschutzscheibe des Autos und verletzte sich am Kopf. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber am Samstagmittag in eine Klinik gebracht. Alle Insassen des Autos blieben unverletzt.