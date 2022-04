Dubioza Kolektiv bringen den Balkan nach Ulm

„Donausalon goes Roxy“ heißt es am Mittwoch, 4. Mai, wenn ab 20 Uhr das Dubioza Kolektiv mit seiner „#fakenews“-Tour in Ulm zu Gast ist. Karten gibt es im Vorverkauf.

Die Dub-Band aus Bosnien und Herzegowina mischt zu Balkan-Aromen unterschiedliche musikalische Einflüsse aus der ganzen Welt: Ska, Punk, Reggae, Electronic und Hip-Hop. Im Laufe der Jahre wurde Dubioza Kolektiv die größte Band auf dem Balkan, mit ausverkauften Konzerten in Veranstaltungsorten mit über 12 000 Plätzen in Zagreb, Belgrad, Ljubljana, Pula, Rijeka, Split, Sarajevo oder Sofia. Neben der Balkanregion füllen sie auch Konzerthallen in den USA, Kanada und in ganz Europa.

Die Veranstaltung wurde bereits zweimal verschoben. Achtung, es gibt einen neuen Beginn um 20 Uhr. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Karten im Vorverkauf kosten 28,50 Euro und sind erhältlich unter www.ulmtickets.de. An der Abendkasse kosten die Karten dann 32 Euro.