Drogenrazzia in Flüchtlingsheim: Verdächtige in Haft

Drogenrazzia in Neu-Ulm: Bei einem Großeinsatz haben Polizisten am späten Freitagabend ein Asylbewerberheim in der Neu-Ulmer Innenstadt durchsucht. Dabei fanden sie Betäubungsmittel „in nicht geringer Menge“ sowie eine fünfstellige Summe Bargeld. Sechs Verdächtige seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Drei Beschuldigte, die bereits per Haftbefehl gesucht worden waren, befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Beamte umstellten das Gebäude neben einer Spielothek zwischen Reuttier Straße, Augsburger Straße, Wallstraße und Kasernstraße. Etwa zwei Dutzend Fahrzeuge der Polizeiwaren am Einsatzort, die meisten davon Busse. Schwarz gekleidete Spezialkräfte und Hundestaffeln unterstützten die Durchsuchung. Einige Bereitschaftspolizisten, die unter anderem aus Königsbrunn, Eichstätt und Dachau angefordert worden waren, trugen Kettenhemden. Diese sollten die Beamten vor möglichen Angriffen mit Messern oder ähnlichen Waffen schützen, wie ein Polizeisprecher erklärte.

Illegaler Drogenumschlageplatz

Die Unterkunft in der Reuttier Straße in Neu-Ulm sei als illegaler Drogenumschlageplatz genutzt worden, teilt die Polizei mit. Bei einem Tatverdächtigen, einem Gambier, fanden die Ermittler Marihuana. Ihm werde der Handel mit Marihuana im großen Stil vorgeworfen, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Bei zwei weiteren Verdächtigen aus Afghanistan und dem Senegal sei ebenfalls eine größere Menge Betäubungsmittel gefunden worden.

Sie werden wegen des Verdachts des Handel Treibens mit Marihuana bzw. synthetischer Drogen und wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angezeigt.

Es handelte sich bei dem Einsatz um eine geplante Durchsuchung. Demnach hatten die Ermittler den konkreten Verdacht, in der Unterkunft Rauschgift zu finden. In der letzten Zeit habe es Hinweise dafür gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Gegen mehrere Menschen wurde ermittelt. An den Drogengeschäften sollen laut Polizei Bewohner der Unterkunft, aber auch Personen beteiligt gewesen sein, die dort nicht untergebracht waren.

Diebstahl, Hehlerei, Aufenthaltsverstöße

Neben Betäubungsmittelverstößen ermitteln die Beamten noch in anderen Bereichen. So stellten sie laut Pressemitteilung mehrere Fahrräder in der Unterkunft sicher, da der Verdacht bestand, dass diese gestohlen waren. Ebenfalls wurde weiteres, vermeintliches Diebesgut entdeckt und beschlagnahmt. In mehreren Fällen wird wegen des Verdachts des Diebstahls und der Hehlerei ermittelt. Zudem stellte die Polizei noch Verstöße im Bereich von Sozialleistungen, diverse Urkundsdelikte und Vergehen nach dem Aufenthaltsgesetz fest.

Zwei junge Männer leisteten bei dem Einsatz nach Polizeiangaben den Beamten gegenüber Widerstand. Mehrere Menschen seien gefesselt worden,verletzt wurde aber niemand. Eine Staatsanwältin sei zudem von einem jungen Mann beleidigt worden.

Großeinsatz der Polizei wegen Drogen in Sammelunterkunft

Der Einsatz am Freitagabend begann gegen 20 Uhr und dauerte mehrere Stunden. Gefahr für Unbeteiligte bestand laut Polizei nicht. Während des Einsatzes sperrten die Beamten einen Teil der Reuttier Straße für den Verkehr. Autofahrer mussten den Abschnitt zwischen Augsburger-Tor-Platz und Kasernstraße umfahren. Für Busse öffnete die Polizei dagegen ihre Absperrungen. Auch die Ausfahrt aus dem Parkhaus an der Wallstraße oberhalb der Spielothek war durchgehend möglich.

