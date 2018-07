Drogenhund spürt Marihuana in Tetra-Packs auf

Drogenspürhündin „Vicky“ hatte den richtigen Riecher: Bei Autobahnkontrollen des Hauptzollamtes Ulm erschnüffelte sie Marihuana, das in Kakao-Tetra-Packs versteckt war. Das Mitbringsel hatten zwei 18-Jährige nach ihrem Holland-Besuch im Gepäck.

Wie das Hauptzollamt mitteilte, brachte „Vicky“ bei der Kontrolle eines Fernbusses aus den Niederlanden am Sonntag auf der A8 nicht nur diese 15 Gramm Marihuana ans Licht. Sie spürte auch Drogen in einem identischen Kakao-Getränk auf. Das Rauschgift wurde eingezogen, die Drogenschmuggler erwartet ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei weiteren Kontrollen am Sonntag und am Montag fanden die Zöllner in neun Fällen wieder kleine Drogenmengen bei Busreisenden.

Meldung des Hauptzollamtes Ulm