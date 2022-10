Drogenbesitzer widersetzt sich

Drogen fand die Polizei bei einem Mann am Sonntag in Ulm. Gegen 5 Uhr befand sich eine Polizeistreife in der Schillerstraße. Dabei sahen sie wie der 24-Jährige einem 20-Jährigen in das Gesicht schlug. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen konnte der 24-Jährige sich nicht ausweisen. Die Polizisten durchsuchten ihn nach Ausweispapieren. Dagegen widersetzte er sich und ihm wurden Handschließen angelegt. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten noch etwa 1 Gramm Cannabis. Sie brachten ihn auf ein Polizeirevier. Das durfte der 24-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Er sieht nun mehreren Anzeigen entgegen.