Drogen, Körperverletzung, Beleidigungen: Diese Bilanz zieht die Polizei zum Schwörmontag

Tausende Menschen haben am Schwörmontag in Ulm gefeiert – und das überwiegend friedlich. Das geht aus einer Bilanz des Polizeipräsidiums Ulm hervor. Demnach sei das Konzept der Polizei mit ihren Partnern aufgegangen.

Zwar habe es 35 Straftaten gegeben, was bei genauer Betrachtung im Verhältnis zu der großen Menschenmenge in der Innenstadt aber „nicht als übermäßig viel eingestuft“ werde, heißt es in einer Mitteilung.

Überwiegend waren dies elf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwölf Körperverletzungen und vier Beleidigungen, auch gegenüber Polizisten. Des Weiteren meldet die Polizei einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, einen Verstoß gegen das Waffengesetz und eine Sachbeschädigung.

Flasche auf den Kopf geschlagen

Ein 20-Jähriger schlug gegen Mitternacht einem Gleichaltrigen eine Flasche auf den Kopf, sodass beide in ein Krankenhaus mussten. Der 20-Jährige hatte sich dabei selbst an der Hand verletzt.

Tausende Einwohner und Besucher sind in Ulm zur traditionellen jährlichen Schwörfeier zusammengekommen. Höhepunkt war wieder das Nabada auf der Donau.

Gegen 15.30 Uhr fiel in der Sattlergasse ein 19-Jähriger auf. Er soll sich laut Zeugen gegenüber Passanten aggressiv verhalten haben und Pillen seien aus seiner Tasche gefallen. Vor einer Polizeikontrolle wollte der Mann flüchten. Doch die Beamten holten ihn ein und nahmen ihn fest.

Mutmaßliches Dealergeld gefunden

Bei seiner Durchsuchung fanden die Ermittler größere Mengen an verschiedenen Drogen, die mutmaßlich schon zum Verkauf abgepackt waren. Auch fanden sie mutmaßliches Dealergeld. Das Geld und die Drogen beschlagnahmte die Polizei.

Ansonsten habe die Polizei durch ihre starke Präsenz zahlreiche Streitigkeiten früh verhindert, also noch vor möglichen körperlichen Auseinandersetzungen. Bei Jugendschutzkontrollen nahm die Polizei den jungen Besuchern in zehn Fällen Alkoholika und in sechs Fällen Zigaretten ab. Zwei betrunkene Jugendliche übergaben die Beamten ihren Eltern.

Rettungsdienst hat 63 Einsätze

Der Rettungsdienst verzeichnete insgesamt 63 Hilfeleistungen. „So kann der Verlauf des Schwörmontags trotz des sehr hohen Besucheraufkommens insgesamt als friedlich bezeichnet werden“, so die Polizei.

Ausgelassen und ausgesprochen friedlich ist auch die Stimmung beim Open-Air-Konzert mit Scooter auf dem Münsterplatz gewesen. Nach derzeitigen Erkenntnissen musste der Sicherheitsdienst dort nur zwei Personen des Geländes verweisen.

Ulm - Schwörfestival - Scooter auf dem Ulmer Münsterplatz - Schwörwochenende 2019 (Foto: Alexander Kaya)

So feucht und fröhlich war das Nabada 2019 auf der Donau in Ulm 22.07.2019, Baden-Württemberg, Ulm: Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) hält auf dem Balkon des Schwörhauses seine Schwörrede. Immer am vorletzten Montag im Juli begeht Ulm seinen „Nationalfeiertag". Der Oberbürgermeister legt öffentlich Rechenschaft vor den Bürgern ab und erneuert seinen Amtseid. (Foto: Stefan Puchner) 22.07.2019, Baden-Württemberg, Ulm: Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) hebt auf dem Balkon des Schwörhauses seine rechte Hand zum Schwur. Immer am vorletzten Montag im Juli begeht Ulm seinen „Nationalfeiertag". Der Oberbürgermeister legt öffentlich Rechenschaft vor den Bürgern ab und erneuert seinen Amtseid. (Foto: Stefan Puchner) 22.07.2019, Baden-Württemberg, Ulm: Historisch gekleidete Tänzer führen vor dem Schwörhaus den Bindertanz auf. Immer am vorletzten Montag im Juli begeht Ulm seinen „Nationalfeiertag", in dessen Verlauf die Küferinnung alle vier Jahre den Bindertanz vorführt. (Foto: Stefan Puchner) 22.07.2019, Baden-Württemberg, Ulm: Auf einem Boot ist eine Karikatur abgebildet, die sich mit dem Thema Klimaproteste befasst. Am vorletzten Montag im Juli begeht Ulm den Schwörmontag, dessen Höhepunkt das "Nabada" (Hinunterbaden) auf der Donau ist. Mehrere tausend Menschen bieten eine Art Karnevalsumzug auf dem Wasser. (Foto: Stefan Puchner) 22.07.2019, Baden-Württemberg, Ulm: Auf der Donau hält die Karikatur des Ulmer Oberbürgermeisters Gunter Czisch eine einstürzende Brücke. Am vorletzten Montag im Juli begeht Ulm den Schwörmontag, dessen Höhepunkt das "Nabada" (Hinunterbaden) auf der Donau ist. Mehrere tausend Menschen bieten eine Art Karnevalsumzug auf dem Wasser. 22.07.2019, Baden-Württemberg, Ulm: Auf der Donau kommt ein Boot zum Thema Rettungsgasse kaum durch die Menschenmassen auf dem Wasser. Am vorletzten Montag im Juli begeht Ulm den Schwörmontag, dessen Höhepunkt das "Nabada" (Hinunterbaden) auf der Donau ist. Mehrere tausend Menschen bieten eine Art Karnevalsumzug auf dem Wasser. (Foto: Stefan Puchner) 22.07.2019, Baden-Württemberg, Ulm: Beim Nabada schwimmen Themenboote und Schlauchboote auf der Donau. Am vorletzten Montag im Juli begeht Ulm den Schwörmontag, dessen Höhepunkt das "Nabada" (Hinunterbaden) auf der Donau ist. Mehrere tausend Menschen bieten eine Art Karnevalsumzug auf dem Wasser. (Foto: Stefan Puchner) 22.07.2019, Baden-Württemberg, Ulm: Ein Boot thematisiert den Klimawandel: Am vorletzten Montag im Juli begeht Ulm den Schwörmontag, dessen Höhepunkt das "Nabada" (Hinunterbaden) auf der Donau ist. Mehrere tausend Menschen bieten eine Art Karnevalsumzug auf dem Wasser. 22.07.2019, Baden-Württemberg, Ulm: Auf einem Boot wird der gescheiterte Austritt der Stadt Neu- Ulm aus dem Landkreis thematisiert. Am vorletzten Montag im Juli begeht Ulm den Schwörmontag, dessen Höhepunkt das "Nabada" (Hinunterbaden) auf der Donau ist. Mehrere tausend Menschen bieten eine Art Karnevalsumzug auf dem Wasser. (Foto: Stefan Puchner) 22.07.2019, Baden-Württemberg, Ulm: Die Figur des Ulmer Spatzes hüpft am Bug eines Bootes. Am vorletzten Montag im Juli begeht Ulm den Schwörmontag, dessen Höhepunkt das "Nabada" (Hinunterbaden) auf der Donau ist. Mehrere tausend Menschen bieten eine Art Karnevalsumzug auf dem Wasser. (Foto: Stefan Puchner) 22.07.2019, Baden-Württemberg, Ulm: Ein Themenboot befasst sich mit der Diskussion um die Zeitumstellung. Am vorletzten Montag im Juli begeht Ulm den Schwörmontag, dessen Höhepunkt das "Nabada" (Hinunterbaden) auf der Donau ist. Mehrere tausend Menschen bieten eine Art Karnevalsumzug auf dem Wasser. 22.07.2019, Baden-Württemberg, Ulm: Auf der Donau liefern sich die Teilnehmer am Nabada eine Wasserschlacht. Am vorletzten Montag im Juli begeht Ulm den Schwörmontag, dessen Höhepunkt das "Nabada" (Hinunterbaden) auf der Donau ist. Mehrere tausend Menschen bieten eine Art Karnevalsumzug auf dem Wasser. (Foto: Stefan Puchner) 22.07.2019, Baden-Württemberg, Ulm: Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) hält auf dem Balkon des Schwörhauses seine Schwörrede, im Hintergrund befindet sich der Turm des Umer Münsters. Immer am vorletzten Montag im Juli begeht Ulm seinen „Nationalfeiertag". Der Oberbürgermeister legt öffentlich Rechenschaft vor den Bürgern ab und erneuert seinen Amtseid. (Foto: Stefan Puchner)

