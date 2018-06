Drogen-Dealer auf frischter Tat ertappt und festgenommen

Ein 28-Jähriger aus Ulm sitzt wegen des Verdachts des Rauschgifthandels seit dem Wochenende in Haft. Wie die Staatsanwaltschaft Ulm und das Polizeipräsidium Ulm am Montag mitteilten, hat die Kripo den jungen Mann am Donnerstag auf einem Parkplatz am Ulmer Eselsberg auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Der 28-Jährige hatte nach Angaben der Polizei 250 Gramm Marihuana dabei. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten weitere 80 Gramm des Rauschgifts sicher.

Der Mann steht in Verdacht, im Ulmer Stadtgebiet einen umfangreichen Handel mit illegalen Drogen betrieben zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Festgenommene am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Der 28-Jährige befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.