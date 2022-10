DRK macht Kurs für Erste Hilfe am Hund

Auch Hunde benötigen oft schnelle Hilfe, wenn sie sich beim Toben, in der der Begegnung mit Artgenossen oder im Straßenverkehr verletzen. Dann und auch bei akuten Erkrankungen ist es wichtig, dass ihre Besitzerinnen und Besitzer wissen, was zu tun und wie es zu tun ist, so das DRK Ulm. Grundlagen in „Erster Hilfe am Hund“ vermittelt jetzt ein neuer Kurs beim DRK-Kreisverband Ulm. Ausbilderin Kerstin Woydt, die selbst viel Erfahrung mit den Vierbeinern hat, zeigt in vier Unterrichtseinheiten (drei Stunden) anschaulich, wie Verletzungen und Erkrankungen erkannt und behandelt werden. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Hündin Chupa Chups. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, ihre eigenen Hunde zu Hause lassen. Sie üben an Stoffhunden die Notfallmaßnahmen vom Anlegen von Ohren- und Pfotenverband bis hin zur Herz- Lungen-Wiederbelebung an einer Reanimations-Hundepuppe. Darüber hinaus erhalten Sie Tipps für den Transport der verletzten Tiere sowie die Untersuchung der Vierbeiner.

Der nächste Kurs findet statt am Freitag, 4. November, von 17 bis 20 Uhr in der Geschäftsstelle des DRK-Kreisverbands, Frauenstraße 125 in Ulm. Weitere Termine sind am 18. November, 2. Dezember und am 16. Dezember. Fotos: