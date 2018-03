Dritte Plätze für Eisold und Pawlowski

Bei den Württembergischen Hallenmehrkampfmeisterschaften in Ulm haben die Leichtathleten der LG Tuttlingen-Fridingen wieder einmal ihre Klasse unter Beweis gestellt. Moritz Eisold (M 14) und Alisha Pawlowski (U 18) sicherten sich als Drittplatzierte die Bronze-Medaille. Die U 18-Mannschaft mit Pawlowski, Anna und Larissa Schall gewann die Teamwertung.

Im Fünfkampf musste sich Eisold Leon Groh (2814 Punkte) und Luca Haug (2663/beide LAV Stadtwerke Tübingen) geschlagen geben. Über 60 Meter Hürden (9,52 Sekunden), 1000 Meter (3.25,81 Minuten), im Hoch- (1,68 Meter) und Weitsprung (5,50 Meter) sowie im Kugelstoßen (9,74 Meter) sammelte er 2603 Punkte.

In der Altersklasse W 14 waren Flora Ames, Hannah Schneider und Annika Vogt im Einsatz. Sie landeten im Fünfkampf (60 Meter Hürden, 800 Meter, Hoch- und Weitsprung sowie Kugelstoßen) in dieser Reihenfolge auf den Plätzen acht, 13 und 23. In der Mannschaftswertung der U 16 belegten die drei Starterinnen den neunten Platz. Ames holte 2337 (Hürden: 9,80 Sekunden; 800 Meter: 2.41,14 Minuten; Hochsprung: 1,36 Meter; Weitsprung: 4,34 Meter; Kugelstoßen: 8,27 Meter), Schneider 2248 (9,96 Sekunden; 2.57,17 Minuten; 1,36 Meter; 4,70 Meter; 7,24 Meter) und Vogt 2125 Punkte (11,26 Sekunden; 2.52,59 Minuten; 1,32 Meter; 4,30 Meter; 7,94 Meter). Über die beiden Stadionrunden lief Ames die drittbeste Zeit des Wettbewerbs.

Mit deutlichem Vorsprung setzte sich die U18-Mannschaft aus Tuttlingen-Fridingen in der weiblichen Jugend durch. Alisha Pawlowski (3205 Punkte), Anna Schall (3157) und Larissa Schall (2592) sammelten zusammen 8954 Punkte und verwiesen die LG Staufen (7852) mit 1102 Punkten Differenz auf den zweiten Platz. Sowohl Anna Schall (800 Meter: 2.26,84 Minuten) und Pawlowski (Hochsprung: 1,68 Meter) setzten sich in einer Disziplin durch und sicherten sich dabei den ersten Platz.