Dreirädriges Rollermobil kippt um

Zu schnell in eine Kurve fuhr ein Betrunkener mit seinem dreirädrigen Rollermobil. Es kippte deshalb um.

Nur mit Hilfe von Passanten konnten sich am Freitagabend gegen 20.00 Uhr ein 55-Jähriger und seine 56 Jahre alte Mitfahrerin aus einer Vespa APE befreien. Die beiden waren mit dem Gefährt auf der Straße Hinter dem Weiher in Richtung Pappelallee unterwegs. Dabei fuhr der Mann zu schnell in eine Rechtskurve, weshalb das Rollermobil nach links auf die Seite kippte. Nachdem die Insassen befreit waren, machten sie sich vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Staub. Zuhause öffneten sie den Beamten nicht. Die Polizisten drückten deshalb die Türe auf. Der Grund für das Verhalten des 55-Jährigen war schnell klar. Er stand offensichtlich unter Alkoholeinwirkung. Die Beamten ordneten deshalb zwei Blutproben an. Da sich der Fahrzeuglenker bei dem Unfall leicht verletzte, ließ er seine Wunden in einem Krankenhaus versorgen.