Dreijähriger spielt am Herd – Familie bei Brand verletzt

Bei einem Brand am Donnerstag in Ulm ist eine Familie verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stand eine Küche in Flammen.

Die Feuerwehr rückte kurz vor 13 Uhr aus, um den Brand in einem Haus in Gögglingen zu löschen. Es brannte ein Herd, der Abzug und etwas vom Inventar der Küche.

Familie erleidet Rauchvergiftungen

Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr griff der Brand nicht weiter um sich. Die Bewohner aber, eine vierköpfige Familie, erlitten leichte Rauchvergiftungen. Sie wurden noch am Haus ärztlich behandelt.

Den Sachschaden in der Küche schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.

Dreijähriger Junge hat am Herd gespielt

Bei ihren Ermittlungen zur Brandursache erfuhr die Polizei, dass offenbar ein Dreijähriger zuvor am Herd gespielt hatte. Er hatte dabei das Kochfeld angeschaltet, so die Erkenntnisse der Polizei.

Das Kochfeld wurde so heiß, dass Gegenstände, die auf dem Abzug standen, in Brand gerieten. Die Flammen griffen dann um sich.

Der Dreijährige war es aber auch, der den Brand entdeckte und den Vater verständigte. Der brachte sofort die Familie in Sicherheit.