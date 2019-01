Dreijähriger macht sich davon

Dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, war einem Passant am Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr sofort klar, als er ein Kleinkind nur mit dem Schlafanzug bekleidet am Ulmer Staufenring laufen sah. Da der Junge nicht sagen wollte, woher er kam, nahm der Passant diesen kurzerhand mit nach Hause. Während der sich dort aufwärmte, rief der Passant die Polizei. Dort hatte sich auch schon die Mutter des Jungen gemeldet und ihren Sohn vermisst angezeigt. Wie sich bei der Befragung der Mutter herausstellte, hatte sich der Dreijährige zielstrebig seine Schuhe angezogen und war in einem unbemerkten Augenblick spazieren gegangen. Die sichtlich erleichterte Mutter konnte ihren Spaziergänger ein paar Häuser weiter beim „Finder“ abholen. Der kümmerte sich bis zu ihrem Eintreffen um den Jungen.