Drei Unbekannte brechen Zigarettenautomat auf

Ein Zeuge rief am Montagmorgen gegen 0.45 Uhr die Polizei, weil er Geräusche hörte, die er nicht zuordnen konnte. Als er nachschaute sah er, dass drei Personen an dem Zigarettenautomat in der Straße Eichenhang hantierten und dann flüchteten.

Die Polizei kam suchte mit einem Großaufgebot nach den drei Personen. Auch ein Polizeihubschrauber wurde zur Fahndung eingesetzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die drei Personen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein und bei der Tat dunkle Kleidung getragen haben. Einer der Männer soll blaue Handschuhe übergezogen haben. Eine Person soll mit einer kurzen Hose bekleidet gewesen sein. Sie sollen Geld erbeutet haben, wie viel ist nicht bekannt. Die Polizei Ulm (0731/1880) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.