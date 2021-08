Drei Museen, sechs Tage und kein Eintritt

Von Dienstag, 24. August, bis Sonntag lädt das Museum Ulm zusammen mit dem HfG-Archiv sowie der Kunsthalle Weishaupt zu einem gemeinsamen mittsommerlichen eintrittsfreien Besuch seiner kunst- und kulturhistorischen Sammlungen und aktuellen Sonderausstellungen ein.

Vielseitige Entdeckungsreise durch die Welt der Kunst

Nach Corona-Pandemie bedingten Schließungen im Frühjahr und zur Mitte der Sommerferien seien alle zu Hause Geblieben und Bleibenden, Zurückgekehrte und Zurückkehrende sowie noch Aufbrechende eingeladen, sich auf eine facettenreiche und vielseitige Entdeckungsreise durch die verbindende Welt der Kunst zu begeben.

Zu erleben sind unter anderem der 40 000 Jahre alte Löwenmensch sowie die hochkarätige mittelalterliche Kunst und die meisterhafte Sammlung der Stiftung Kurt Fried mit Werken von Joseph Beuys bis Andy Warhol. Ebenso aktuelle Sonderausstellungen wie „Kunstreichgewächse“ und „Das schönste Bild bei mir zuhaus“ im Museum Ulm sowie „Ausstellungsfieber“ im HfG-Archiv und die große Einzelausstellung des Schweizer Künstlers Beat Zoderer „Visuelle Interferenzen1990-2020“ in der Kunsthalle Weishaupt.

Einführung in „Von der Stunde Null bis 1968“

Am Donnerstag, 26. August, um 18 Uhr gibt es zusätzlich eine kostenfreie Einführung in die permanente Ausstellung „Von der Stunde Null bis 1968“ des HfG-Archivs mit dessen Leiter Martin Mäntele über Zoom. Nach Anmeldung an vermittlung.museum@ulm.de wird der Zoom-Zugangslink versendet.

Am Sonntag, 29. August, um 15 Uhr begrüßt die Direktorin- und Kuratorin Stefanie Dathe alle Interessierten zu einer Führung durch die Sonderausstellung „Kunstreichgewächse“ im Museum Ulm.

Es gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet). Bei einem Antigen-Schnelltest darf die Testung maximal 24 Stunden, bei einem PCR-Test maximal 48 Stunden zurückliegen. Weiter ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich.