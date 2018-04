Drei Männer prügeln offenbar grundlos auf Jugendlichen ein

Auf Streit sind vier Männer am Dienstagnachmittag in Ulm aus gewesen. Sie verletzten einen 17-Jährigen durch Schläge, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach lief der 17-Jährige gegen 16.45 Uhr durch die Fußgängerzone in Richtung Ulmer Bahnhof. Kurz nach der Einmündung der Wengengasse in die Bahnhofstraße kamen ihm aus Richtung Bahnhof vier junge Männer entgegen. Diese sprachen in an. Was die Vier von dem Jugendlichen wollten, habe er nicht verstanden.

Grundlos angefangen zu schlagen

Der 17-Jährige kannte nach eigenen Angaben die Männer nicht. Gegenüber der Polizei schilderte er, dass die Unbekannten grundlos angefangen hätten ihn zu schlagen. Der 17-Jährige habe sich zu wehren versucht. Einer der Männer habe ihm daraufhin ins Gesicht geschlagen. Zudem sei er getreten worden.

Drei Männer hätten ihn geschlagen, ein anderer hätte zugeschaut. Die Männer hätten von dem jungen Mann dann abgelassen und alle vier seien in Richtung Deutschhausgasse davon gerannt. Der 17-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei fahndete sofort mit mehreren Streifen nach den jungen Männern, konnte sie jedoch nicht antreffen.

Beschreibung der Männer liegt vor

Der Polizei liegt eine Beschreibung vor: Die vier Männer dürften um die 20 Jahre alt gewesen sein. Alle hatten schwarze, kurze Haare und sahen südländisch aus. Die vier Männer hatten Jeans an. Zwei der Männer trugen schwarze Jacken, einer eine olivfarbene Jacke und einer eine blaue Jeansjacke.

Die Polizei in Ulm (Telefon: 0731/1880) ermittelt in dem Fall. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sonst Hinweise zu den Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ulm zu melden.