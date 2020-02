Drei Katzen mit Köder vergiftet

Katzen sollen in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) offenbar vergiftet worden sein. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, hätten drei Tiere Vergiftungserscheinungen gezeigt. Eine Katze ist verendet, zwei befinden sich noch in tierärztlicher Behandlung.

Demnach sollen die Katzen im Bereich Hagenthalerstraße/Schubertstraße offenbar Lyonerwurst gefressen haben, die mit einer giftigen Substanz präpariert war. Diese Substanz soll dem Ungeziefervernichtungsmittel Schneckenkorn ähnlich sein, so die Polizei.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden unter der Telefonnummer 07309/96550.