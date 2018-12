Drei Autos beschädigt: Polizei nimmt betrunkenen 24-Jährigen fest und übergibt ihn den Eltern

Am frühen Freitagmorgen wurden in der Spitalstraße in Neu-Ulm insgesamt drei geparkte Fahrzeuge von einem 24-jährigen Mann mutwillig beschädigt.

Anwohner waren durch den Lärm wach geworden und hatten die Polizei verständigt. Die Beamten konnten im Nahbereich des Tatortes einen stark alkoholisierten Mann vorläufig festnehmen. Der 24-Jährige war schnell als Tatverdächtiger identifiziert. Ein Anwohner hatte ihn unmittelbar dabei beobachtet, wie er den Außenspiegel eines Kleintransporters mutwillig beschädigte. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 1800 Euro geschätzt. Der 24jährige wurde nach Abschluss der ersten Ermittlungen in die Obhut seiner Eltern überstellt.