„Draußen“ in Ulm

„Härter und spannender als je zuvor“ sei der neue Thriller des Bestsellerduos aus dem Allgäu. Am Montag, 9. Dezember, sind Volker Klüpfel und Michael Kobr in der Roxy-Werkhalle zu Gast. Sie lesen aus dem Buch „Draußen“. Beginn ist um 20 Uhr. Bekannt geworden sind sie mit der Roman-Reihe über Kommissar Kluftinger.

In ihrem neuen Buch geht es um ein Leben im Wald – „kein Zuhause, immer auf der Flucht“; das sei alles, was Cayenne und ihr Bruder Joshua kennen. Nur ihr Anführer Stephan weiß, warum sie hier sind und welche Gefahr ihnen droht. Er drillt sie mit aller Härte und duldet keinen Kontakt zu anderen. Cayenne sehnt sich nach einem normalen Alltag als Teenager. Doch sie ahnt nicht, dass sie alles, was Stephan ihr beigebracht hat, bald brauchen wird. Denn der Kampf ums Überleben hat schon begonnen.

Karten kosten 23 Euro im Vorverkauf, 26 an der Abendkasse.