Drama rund um den kalten Grill

Die Mitgliederversammlung eines Tennisklubs in der deutschen Provinz ist schon fast vorbei. Eben will der Vorsitzende Heribert (Karlheinz Glaser) schon die Sitzung schließen und zum Büfett übergehen, da hat Matthias (Frank Ehrhardt) noch etwas auf dem Herzen. Es wird ein neuer Grill gebraucht. Der alte ist rostig und kann das gestiegene Wurstaufkommen bei den Vereinsfestivitäten nicht mehr stemmen. Ein neues Modell soll her.

So weit, so gut, könnte man meinen

Aber so einfach ist das nicht, denn Melanie (Nadine Ehrenreich) fällt ein, dass ihr Doppelpartner Erol anderen religiös bedingten Ernährungsregeln gehorchen muss als die Schweinsbratwurst-Fraktion. Also regt sie an, als „nette Geste für unsere türkischen Mitglieder“ einen zweiten Grill dazu zu holen. „Aber wir haben doch nur ein türkisches Mitglied. Und, Erol, hast du ein Problem mit dem Grill?“, wendet Heribert ein. „Meinetwegen müsst ihr keinen Extragrill anschaffen“, erklärt Erol. So weit, so gut, könnte man meinen. Aber da gehen die Sache und ein vergnüglicher Theaterabend überhaupt erst los.

Denn Melanie beharrt auf dem zweiten Grill, für sie eine Sache des Respekts. Erol kann als gläubiger Moslem nichts von einem Grill essen, auf dem auch Schweinefleisch zubereitet wird: „Der Schweinedampf“ würde seine Würste verderben. Als Heribert anbietet, einen „fast neuen“ Grill von seinem Dachboden für Erol und seine Familie zu spenden, geht der Zank los: Erol will den alten Grill nicht. Und erklärt, er werde seinen eigenen Grill mitbringen.

Eine wahre Hölle von Kleingeistigkeit

Aus einer Kleinigkeit, die sich unter „Sonstiges“ am Ende der Vereinssitzung versteckt hatte, wird eine feurige Grundsatzdebatte. Unter der fröhlich-heiteren Oberfläche (Heribert: „Wir sind doch alle Freunde!“) lauern (Vor-)Urteile, Ressentiments und es menschelt allenthalben. Während der tiefenentspannte Erol (Ercan Öksüz) die Fettnäpfchen von Matthias stoisch auszuhalten versucht, der sich verbal immer wieder nach Rechtsaußen verirrt, verzanken sich Nadine und Ehemann (Herbert Schäfer).

Zwischen „Deutschenwurst“ und „Türkenwurst“ entflammt in dem von Comedian Moritz Netenjakob und Autor Dietmar Jacobs erdachten Stück eine wahre Hölle von Kleingeistigkeit, Missverständnissen und Clash der Kulturen. Am Ende der 80 satiresatten Spielminuten ist niemand ungeschoren und die Zuschauer, die als Vereinsmitglieder mittendrin sind im Stück, sollen ab und an auch ihre Zu- oder Abneigung zu gewissen Äußerungen mitteilen. Was in Herrlingen aber nur selten passiert. Das ist ganz gut so. In so manche verbale Abseitsfalle wäre der eine oder andere Zuschauer wohl auch getappt.

Rundumschlag in Sachen Fremdschämen

Dafür wird häufig und heftig gelacht: In der Inszenierung von Edith Erhardt wird die pointenreiche Auseinandersetzung mit den vermeintlich politisch korrekt denkenden Deutschen zur mitreißenden Farce, zum Rundumschlag in Sachen Fremdschämen. Insbesondere die von Frank Erhardt als Matthias herrlich schwungvoll dargebotenen Fettnäpfchen halten das Feuer der Missverständnisse kräftig am Lodern. Karlheinz Glaser als harmoniebedachter elder Gentleman holt ebenso reichlich Lacher ab wie Herbert Schäfers Toleranzbestie, die sich dann plötzlich in der selbst gegrabenen Grube peinlicher Äußerungen festsitzen sieht.

„Die Extrawurst“ koppelt Unterhaltung mit Reflexion über das Erstarken von Vorurteilen und Feindseligkeiten gegenüber anderen Ethnien. In der Herrlinger Inszenierung gelingt der Komödie der beinah goldene Mittelweg zwischen leichter Unterhaltung und ernsthaftem Diskurs. Das wird honoriert: Alle Spieltermine im Februar sind so gut wie ausgebucht.