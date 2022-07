Dr. Christian Elmo Wolff wird neuer Kanzler der Technischen Hochschule Ulm

Hochschulrat und Senat der Technischen Hochschule Ulm haben Dr. Christian Elmo Wolff am 27. Juni zum neuen Kanzler der Hochschule für sechs Jahre gewählt. Wolff übernimmt das Amt zum Beginn des nächsten Jahres und tritt damit die Nachfolge von Kanzlerin Iris Teicher an, deren Amtszeit nach acht Jahren regulär endet, wie einer Preasemitteilung zu entnehmen ist. „Egal ob es um Digitalisierung, Mitarbeitergewinnung oder den klugen Umgang mit öffentlichen Mitteln geht: Auf den neuen Leiter der Hochschulverwaltung kommen vielfältige Herausforderungen zu. Umso mehr freut es mich, dass wir für die THU erneut eine Führungspersönlichkeit gefunden haben, die sich diesen Herausforderungen stellen möchte“, erklärte Rektor Volker Reuter. Wolff wurde 1982 in Hemer geboren. An der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster studierte er Evangelische Theologie und wurde dort 2019 zum Doktor der Theologie promoviert. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Hochschulmanagement. 2015 wechselte er an die CVJM-Hochschule in Kassel, an der er seit März 2021 das Kanzleramt innehat. Christian Elmo Wolff nahm die Wahl am Wahlabend an: „Ich freue mich sehr, zukünftig im Team der THU zu sein und zukunftsweisende und innovative Projekte zu gestalten.“