Double perfekt: Liesenfeld wird zum Matchwinner

Der VfR Aalen wollte Geschichte schreiben -- und er hat sie geschrieben: Im Finale des WFV-Pokals gewann die Scharinger-Elf gegen den FV Illertissen mit 4:1 und trug sich zum siebten Mal in die Liste der Titelträger ein. Das bedeutete gleichzeitig aber noch eines: den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals.

Von unserer Redakteurin Manuela Harant

Der VfR Aalen ließ sich in der ersten Viertelstunde vom engagierten und agilen Auftreten der Illertissener beeindrucken. Die Gäste hatten durch den wohl künftigen VfRler Oliver Wild in der siebten Minute ihre erste Chance, allerdings entschied der Schiedsrichter auf Abseits. Auch im eigenen Strafraum hatten die Oberligaspieler zunächst alles im Griff.

Nach der 15. Minute war vom FVI in der ersten Hälfte aber nicht mehr allzu viel zu sehen. Die Aalener spielten sich von Minute zu Minute immer besser in die Partie. In der 19. Minute wurde Ralf Kettemann sogar im Strafraum am Trikot festgehalten, doch Schiedsrichter Stephan Gerster entschied sich gegen einen Strafstoß. Tim Bauer versuchte, den Illertissener Keeper mit einem scharfen Fernschuss zu überlisten, doch Manuel Schoppel war zur Stelle. Doch beide Male war der FVI-Schlussmann Manuel Schoppel zur Stelle. So ging es für den FV Illertissen vor allem dank einer engagierten Abwehrleistung, aber auch dank des nötigen Quäntchens Glück torlos in die Pause.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste begonnen hatte: Der VfR hatte das Spiel im Griff, mehr aber auch nicht. Im Angriff blieben die Aalener umständlich und harmlos. Von den vielen Flanken, die sich der Scharinger-Elf bot, fand auch nach 60 Minuten noch keine so richtig ihr Ziel. Rainer Scharinger reagierte und wechselte Martin Dausch im linken Mittelfeld gegen den schnellen Mario Hohn aus. Lukas Foelsch machte wenig später für Fabian Liesenfeld Platz. Liesenfeld war es auch, der das erlösende 1:0 für Aalen vorbereitete, nachdem er kurz zuvor selbst am FVI-Keeper gescheitert war: Marco Grüttner nahm in der 74. Minute einen tiefen Pass klasse an, startete durch und zog unhaltbar für Schoppel ab. Jetzt nahm die Partie an Fahrt auf: Eine Szene später sorgte der FVI durch einen Lattentreffer für eine Schrecksekunde, doch schon im nächsten Atemzug wurde Fabian Liesenfeld endgültig zum Matchwinner, als er seinen Gegner zum Eigentor zwarng -- 2:0. Illertissen suchte die Flucht nach vorne: Der VfR klärte einen Ball aus dem Strafraum nur halbherzig, Ulrich Klar staubte mit einem klasse Schuss zum Anschlusstreffer ab. Und weiter ging’s schon wieder auf der anderen Seite: Zwei Minuten später staubte Lechleiter in Überzahlsituation für den VfR zum 3:1 ab. Mit dem Schlusspfiff erhöhte Alexander Zimmermann per Kopf sogar noch auf 4:1.

Das sollte es aber gewesen sein. Der Knoten beim VfR war spät, aber gerade noch rechtzeitig geplatzt. Mit neuem Pokaltrikot bejubelte Rainer Scharinger mit seinem Team schließlich frenetisch den ersten Pokalsieg seit sechs Jahren und das Double. Während der VfR-Cheftrainer erst einmal sprachlos war, regte sich Illertissens Karl-Heinz Bachtaler nach der Partie über ein angebliches Handspiel eines Aaleners bei der Chance von Oliver Wild auf. „Aber wir hatten auch ein bisschen Pech. Es sollte wohl einfach nicht sein“, sagte der FVI-Trainer.

Durch den gleichzeitigen Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals hat der VfR Aalen bereits 100 000 Euro an TV-Geldern sicher. Doch Trainer Rainer Scharinger will damit aber nicht in der 3. Liga auf Einkaufstour gehen. „Weil wir in Sachen Infrastruktur noch einige offene Posten haben, wandert das Geld ins Gesamtbudget und wird nicht für neue Spieler verwendet“, erklärte Scharinger. Dennoch ist dem künftigen Drittligist bei der ersten Runde zwischen 13. und 16. August bei der durch Aufstieg und Pokalgewinn entfachten Euphorie schonmal sicher. Die erste Hauptrunde wird am Samstag, 5. Juni, im Aktuellen Sportstudio im ZDF ausgelost.