Dorf kommt nicht zur Ruhe: Vergewaltiger von Illerkirchberg untergetaucht

Es war der Schock nach dem Schock. Anfang Dezember erstach ein Flüchtling aus Eritrea in Illerkirchberg die 14-jährige Ece S. auf ihrem Weg zur Schule. Danach kam heraus: Ein anderer Flüchtling – ein Mann aus Afghanistan –, der drei Jahre zuvor in derselben Gemeinde ein ebenfalls junges Mädchen in einer Flüchtlingsunterkunft vergewaltigt hatte, durfte nach seiner Haftentlassung weiterhin in Illerkirchberg leben.

Als dies vor wenigen Wochen öffentlich wurde, war die Empörung groß. Die Bürger fragten sich: Wie kann es sein, dass ein Vergewaltiger ausgerechnet in jene Gemeinde zurückgeschickt wird, in der er das Verbrechen verübt hat – noch dazu, ohne die Bürger darüber zu informieren?

Gemeinderäte erst später eingeweiht

Auch Illerkirchbergs Bürgermeister Markus Häußler protestierte gegen diese Entscheidung, die vom Regierungspräsidiums ausging. Häußler sagte: „Ich war entsetzt, dass unsere Gemeinde einen der verurteilten Vergewaltiger von 2019 wiederaufnehmen sollte.“

Zunächst behielt Häußler dies jedoch für sich. Erst am Abend nach dem Mord an Ece S. durch den Flüchtling aus Eritrea informierte der Bürgermeister die Gemeinderäte über den nach Illerkirchberg zurückgeschickten Afghanen. Eine Abschiebung in dessen Heimatland – wie von vielen Politikern nach Bekanntwerden des Vorgangs gefordert – schied aus: weil die Bundesregierung solche aktuell ausgesetzt hat. Auch in einer anderen Gemeinde konnte der Mann nicht untergebracht werden – keine wollte ihn aufnehmen.

Er gilt als untergetaucht

Nun allerdings ist der Afghane verschwunden, er wird von der Polizei gesucht, gilt als untergetaucht, wie die „Schwäbische Zeitung“ am Freitag in Erfahrung brachte. Eine Bestätigung war von offizieller Seite von den Behörden zwar nicht zu bekommen. Weder die Ulmer Polizei, das Ulmer Landgericht, noch die Staatsanwaltschaft wollten oder konnten sich äußern. Sein Abgang steht jedoch fest.

Auch in Illerkirchberg macht die Meldung über den untergetauchten Afghanen die Runde. Bis zuletzt soll er sich in der Gemeinde aufgehalten haben.

Nicht an Meldeauflagen gehalten

Dass der Mann verschwunden ist, fiel auf, weil er sich nicht an Meldeauflagen gehalten hat, die ihm auch für die Zeit nach seiner Haftstrafe auferlegt wurden. Bei verurteilten Sexualstraftätern und anderen Tätern, denen nach ihrer Freilassung eine ungünstige Sozialprognose beschieden wird, sind solche Auflagen die Regel. Sie können bedeuten: Sie müssen sich in regelmäßigen Abständen bei der Polizei melden. So soll verhindert werden, dass sie weitere Verbrechen verüben.

Meldeauflagen gelten bei Juristen aber nur als das „kleine, stumpfe Schwert der Sicherheitsverwahrung“. Werden Meldeauflagen verletzt, kann dies als Verstoß gegen die Weisungen während der Führungsaufsicht geahndet werden.

Deshalb musste er ins Gefängnis

Verurteilt worden war der Afghane im Sommer 2020, weil er an Halloween im Herbst zuvor im Illerkirchberger Ortsteil Beutelreusch in einer Flüchtlings-Unterkunft ein Mädchen vergewaltigt hatte, gemeinsam mit anderen Geflüchteten. Mit ihm schickte das Gericht drei weitere junge Männer aus Afghanistan und dem Irak im Alter zwischen 17 und 26 Jahren ins Gefängnis – für zwei Jahre und zwei Monate, beziehungsweise zwei Jahre und drei Monate. Ein fünfter Angeklagter kam auf freien Fuß. Er hatte einem Täter-Opfer-Ausgleich zugestimmt.

Zwischen den Fällen – der Vergewaltigung von 2019 und dem tödlichen Messerangriff auf Ece S. im Dezember 2022 – besteht eine indirekte Verbindung. Zwar waren es unterschiedliche Täter und unterschiedliche Tatorte (Ece S. wurde im Ortsteil Oberkirchberg getötet). Jedoch: Einer der Täter von damals lebte in der Unterkunft, in der bis zuletzt auch der Täter aus Eritrea wohnte. In der Bucher Straße.

Wohl Thema beim Bürgerdialog

Ob von dem untergetauchten Afghanen eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung ausgeht, ist schwer zu sagen. Dass die Polizei nicht öffentlichkeitswirksam nach ihm fahndet, deutet jedoch daraufhin, dass die Polizei nicht davon ausgeht.

Kommenden Mittwoch findet in Illerkirchberg wegen der Messerattacke auf Ece S. ein Bürgerdialog statt. Bürger sollen Fragen stellen, die Gemeinde und andere Behörden wollen Rede und Antwort stehen. Der Abgang des Afghanen dürfte dann ziemlich sicher ein Thema sein.