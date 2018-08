Donaustadion für Fußballkracher ausverkauft, Stadionöffnung um 13.30 Uhr

Nach 17 Jahren steht der SSV Ulm 1846 Fußball erstmals wieder in der ersten Runde des DFB-Pokals. Mit Titelverteidiger Eintracht Frankfurt kommt am Samstag ein großer Gegner ins mit 18 440 Zuschauer ausverkaufte Donaustadion.

„Um einen reibungslosen Ablauf und einen tollen Fußballnachmittag für alle Besucher zu ermöglichen hat der Verein in Zusammenarbeit mit der Stadt, der Polizei, den Verkehrsbetrieben und dem Sicherheitsdienst alles in Bewegung gesetzt“, sagt ein Sprecher des Vereins.

Vor und nach dem Spiel kostenfrei ÖPNV nutzen

Für das DFB-Pokalspiel zwischen SSV Ulm 1846 Fußball und Eintracht Frankfurt haben die Veranstalter und der Verkehrsverbund DING eine Vereinbarung über ein Kombiticket geschlossen. Damit können Besitzer von Tickets für das Pokalspiel drei Stunden vor bis drei Stunden nach der Partie alle öffentlichen Nahverkehrsmittel im DING-Gebiet (Ulm, Kreise Alb-Donau, Biberach, Neu-Ulm inklusive den Städten Geislingen, Aulendorf und Münsingen) kostenfrei nutzen.

Aus organisatorischen Gründen sei es dem Veranstalter nicht möglich gewesen, den üblichen Aufdruck „DING-Kombiticket“ aufzubringen. Das heißt: Die Tickets sind auch ohne diesen Aufdruck als Fahrschein gültig.

Die Verkehrsunternehmen verstärken die regulären Linien in Richtung Donaustadion, um angemessen auf die hohe Zahl von Besuchern zu reagieren. So pendeln sowohl aus Richtung Ehinger Tor/Hauptbahnhof, als auch vom Neu-Ulmer ZUP Extrabusse zum Donaustadion. Die SWU Verkehr setzt an diesem Tag die Straßenbahnen ein, obwohl derzeit baustellenbedingt Ersatzverkehr mit Bussen gefahren wird.

Die Stadionstraße hinter der Haupttribüne ist ab 8 Uhr morgens komplett gesperrt und die Zufahrt nur für Fahrzeuge mit Berechtigung möglich.

Parkmöglichkeiten für Besucher gibt es auf den Parkplätzen P2, P3 P4 bei der Messe sowie in den Parkhäusern in der Stadt.

Fansbusse sollten über die Ausfahrt Ulm-Ost abfahren und der Beschilderung in Richtung Ulm-Messe folgen. Busparkplätze sind auf dem Parkplatz P4 zu finden.

Es wird unbedingt zu einer Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad geraten.

Aufgrund des hohen Zuschaueraufkommens ist mit langer Einlasszeit an den Eingängen zu rechnen. Aufgrund dessen wird eine frühzeitige Anreise dringend empfohlen.

Pünktlicher Anpfiff um 15.30 Uhr

Das Spiel wird auch bei noch nicht vollständiger Stadionbefüllung aufgrund der TV-Übertragung pünktlich um 15.30 Uhr angepfiffen.

Stadionöffnung ist entgegen der Information auf den Tickets bereits um 13.30 Uhr.

Mit Fanutensilien und Fankleidung des Heimvereins ist kein Zugang zu den Blöcken G und F1 möglich. Ebenso ist mit Fankleidung des Gastvereins kein Zugang zu den Blöcken D und E möglich.