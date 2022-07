„Donaukinder“ ist eine rumäniendeutsche Geschichte mit Empathie

Das Chawwerusch Theater aus Herxheim in der Pfalz zeigt ein mitreißendes Theaterstück über die Banater Schwaben. Die Handlung reicht bis in die Gegenwart und erzählt eine Geschichte vom Leben in der Diktatur und der Frage: bleiben oder auswandern?

Rumänien in den 90er Jahren. Der eiserne Vorhang ist gefallen, das Ceausescu-Regime endlich überwunden und das Dorf Triebswetter in der Nähe von Temeswar, feiert sein 300-jähriges Jubiläum. Nach langen Jahren trifft sich eine Familie wieder: Eine ausgewanderte Systemkritikerin mit ihrem halbwüchsigen Sohn einerseits und die Daheimgebliebenen andererseits. Es wird gefeiert, getanzt, getrunken und die ehrwürdige Geschichte des Dorfes heraufbeschworen. Aber bald brechen auch alte Wunden auf: Es geht um Schuld, Feigheit, Verrat, Lügen und Sehnsucht. Aber anders als in der Redensart bleiben diese Leichen nicht reglos im Keller liegen, sondern kommen auf die Bühne und werden dort verhandelt.

Das Theaterkollektiv aus Herxheim hat sich bei den Recherchen für das Stück ausführlich mit der Geschichte der Donauschwaben beschäftigt. Autor Danilo Fioriti hat „Donaukinder“ mit viel Empathie aber ohne klebrige Sentimentalitäten geschrieben. Die Schauspieler, allen voran Claudia Olmer in der Rolle der Großmutter, ziehen das Publikum mit ausdruckvoller Präsenz in die Geschichte hinein. Und dem Regisseur Uwe John ist eine unterhaltsame Inszenierung mit Tiefgang gelungen.

Am Freitag, 26. August, kommt das Ensemble für einen Gastspieltermin nach Ulm und führt „Donaukinder“ um 19.30 Uhr im Rahmen des Kulturfestivals „Stürmt die Burg“ in der Wilhelmsburg Ulm auf. Bei schlechtem Wetter findet die Aufführung im Alten Theater statt. Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Donauschwäbischen Zentralmuseums Ulm, der Kulturreferentin für den Donauraum am DZM, der Kulturabteilung der Stadt Ulm, dem Donaubüro Ulm/Neu-Ulm und der Landsmannschaft der Banater Schwaben. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

Kartenverkauf ist an Abendkasse, Reservierung sind möglich unter Telefon 0731/962540 oder info@dzm- museum.de