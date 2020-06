Donaufreibad öffnet wieder, aber Anmeldung erforderlich

Jetzt muss es nur wieder wärmer werden, dann steht auch dem Badespaß im Neu-Ulmer Donaubad (Freibadbereich) nichts mehr im Weg. Es öffnet am Dienstag, 9. Juni, seine Pforten. Wegen der Corona-Pandemie gelten für die Badegäste jedoch Sonderregelungen.

Zum Hintergrund der angekündigten Öffnung teilte das Bad am Donnerstag mit: „Nachdem im Norden von Deutschland bereits einige Freibäder ihre Tore geöffnet haben, hat auch das Land Bayern vor einigen Tagen eine Öffnung von Freibädern unter strengen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben freigegeben.“

Um Hygienestandards einhalten sowie „Besuchsströme sicher steuern zu können“, werden pro Tag allerdings mehrere Badezeiträume eingeführt, für die wiederum Besuchszahlen-Höchstgrenzen gelten.

Diese Zeiträume sehen aus wie folgt:

Frühschwimmer: 7 bis 9 Uhr (dienstags bis sonntags, nur Schwimmerbecken nutzbar, zunächst maximal 70 Badegäste).

Badetarif Vormittag: 9.30 bis 13 Uhr (dienstags bis sonntags, alle Becken und Liegewiesen nutzbar, zunächst maximal 400 Badegäste).

Badetarif Nachmittag: 14 bis 17.30 Uhr (montags bis sonntags, alle Becken und Liegewiesen nutzbar, zunächst maximal 400 Badegäste).

Spätschwimmer: 18.30 bis 20.30 Uhr (montags bis sonntags, nur Schwimmerbecken nutzbar, zunächst maximal 70 Badegäste).

Alle Gäste des Freibads müssen nach dem Ende jeden Badezeitraumes das Freibad verlassen, damit Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen erfolgen können.

Die Preise wurden wegen der verkürzten Besuchsdauer im Vergleich zum Vorjahr reduziert. So zahlt ein Erwachsener für den Früh- und Spätschwimmer je 2,50 Euro, für die Badetarife Vormittag und Nachmittag je 3,50 Euro. Für Ermäßigte reduzieren sich diese Preise jeweils um einen Euro. Kinder bezahlen für den Früh- und Spätschwimmer je einen Euro, für die Badetarife Vormittag und Nachmittag je zwei Euro. Familienkarten gibt es nur für die Badetarife am Vormittag und Nachmittag für fünf Euro (Familie klein) und acht Euro (Familie groß).

Um bei Corona-Verdachtsfällen dem Gesundheitsamt die geforderte Infektionsketten-Nachverfolgung zu ermöglichen und um gewährleisten zu können, dass nicht mehr Personen zum Freibad kommen, als es die festgelegte Besuchszahlen-Obergrenze zulässt, muss eine Online-Reservierung mindestens einen Tag vor Besuch erfolgen. Der eigentliche Kauf der Eintrittskarte erfolgt gegen Vorlage einer gültigen Reservierung wie bisher vor Ort an der Kasse. Online muss bereits der Besuchstag und der geplante Badezeitraum eingetragen werden. Zudem müssen Angaben zur Person (Name, Adresse, Email) vorgenommen werden. Das Online-Reservierungs-Tool wird am kommenden Wochenende freigeschalten.

Um das Zeitraum-Modell und die Online-Reservierungen umsetzen zu können, sei der Verkauf von Dauerkarten und 10er-Karten für die Freibad-Saison 2020 nicht möglich.

Eine weitere Einschränkung, die dem Hygieneschutz geschuldet ist, sei die stark eingeschränkte Nutzung der Duschen: Die Duschen im Innenbereich müssen geschlossen bleiben, geduscht werden darf ausschließlich an den vier Außenduschen neben den Becken. An der Kasse, sowie bei der Nutzung von Umkleiden und WCs, muss ein Atemschutz getragen werden, außerdem gelten für Umkleiden und WCs Obergrenzen, wie viele Personen sich gleichzeitig darin aufhalten dürfen.

„Wir möchten unsere Badegäste darauf hinweisen, dass ein sicherer Freibadbetrieb nur bei Einhaltung der Infektionsschutz-Vorgaben und der Sonderregeln gewährleistet werden kann. Und hierfür wird, auch von den Badegästen, neben dem Verständnis für die Situation auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung benötigt“, so Jochen Weis, Geschäftsführer der Donaubades. Er freue sich aber sehr darauf, endlich wieder Badegäste im Freibad begrüßen zu dürfen, fügt er an.