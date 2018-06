Donaufreibad öffnet am 11. Mai

Im Donaufreibad Wonnemar laufen die Vorbereitungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Das Donaufreibad öffnet am Samstag, 11. Mai. Die Dauerkarten für den Sommer im Freibad können jetzt schon gekauft werden. Die Eintritts-Preise bleiben gegenüber 2012 stabil.

So kostet die Tageskarte für Kinder wie im Vorjahr 2,50 Euro und für Erwachsene vier Euro. Familien bezahlen je nach Größe sechs oder zehn Euro pro Badetag. Die Dauerkarte für die gesamte Saison bis in den September hinein wird für Kinder mit 35 Euro und für Erwachsene mit 56 Euro berechnet. „Wir liegen mit den Vorbereitungen gut im Zeitplan. Wir können daher pünktlich am 11. Mai eröffnen und freuen uns auf einen heißen Badesommer“, berichtet Centermanager Maximilian Haag.

Die Saisonkarten fürs Donaubad gibt es jetzt an der Freibadkasse, und zwar Montag bis Mittwoch von 10 bis 14 Uhr und Donnerstag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr.