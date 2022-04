Feiern in Zeiten eines Krieges? Ein Spagat zwischen Vorfreude und Beklommenheit

In der Ukraine, einem Land an der Donau, sterben jeden Tag Menschen durch Gewalt. Das Donaufest-Team hat sich nach eigenen Angaben die Frage gestellt, ob sich vor diesem Hintergrund in Ulm und Neu-Ulm überhaupt feiern lässt.

„Unbeschwert sicher nicht“, teilt das Donaubüro mit. Aber das Internationale Donaufest (1. bis 10. Juli) sei ein Fest der Begegnung, des Friedens, der Freiheit und der Demokratie. Weiter: „Wir, die Städte Ulm und Neu-Ulm, sind der festen Überzeugung, dass Städte in einer multipolaren Welt wichtige globale Akteure sind, und wir sind bestrebt, beim Schutz freiheitlicher, demokratischer Werte und bei der Bewältigung globaler Herausforderungen eine immer stärkere Rolle zu spielen.“

Die Ukraine ist Thema auf dem Donaufest

Hierfür werde auch in diesem Jahr wieder ein klares Zeichen gesetzt werden – das Donaufest sei eine Friedensbotschaft in die Welt. Auch werden das größte Donauland Ukraine und die aktuelle Situation dort im Programm des Donaufestes in unterschiedlichen Formaten und Kontexten aufgegriffen.

So wird unter anderem während der Eröffnungsfeier der Journalist Heribert Prantl seine Analyse zur Zeitenwende in Europa angesichts des Krieges in der Ukraine sowie deren Bedeutung für den Donauraum erörtern. Daneben thematisiert der Donau-Presseclub am Eröffnungswochenende den Krieg in der Ukraine. Das erstmals stattfindende „Donau-Insel-Kino“ beleuchtet indes an drei Abenden den ukrainischen Film.

Donaufest 2018 in Ulm und Neu-Ulm

Als weithin sichtbares Symbol für die Solidarität mit der Ukraine werden zudem die diesjährigen Donaufestfahnen eine erkennbare Friedensbotschaft transportieren – angesichts des Krieges wurde insofern kurzfristig ein komplett neuer Fahnensatz (660 Stück) gefertigt, dessen Abverkauf (nach dem Fest) anteilig in eine Spendenaktion für die Ukraine mündet.

Heribert Prantl. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Darüber hinaus wird der literarische Absacker ganz im Zeichen ukrainischer Autoren und Werke stehen. Nachdem die Ausgabe 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, wird am Freitag, 1. Juli, das 12. Internationale Donaufest Ulm/Neu-Ulm eröffnet. Seit 1998 steht es für Begegnungen zwischen Künstlern und Gästen aus den Ländern des Donauraumes.

Kein anderer Fluss der Welt verbindet mehr Völker miteinander als die Donau. Dies veranlasste 1998 auch den ungarischen Schriftsteller György Konrád dazu, in seiner Donau-Anhörung zur Eröffnung des ersten Donaufestes Folgendes zu formulieren: „Seht mich an, sagt die Donau, groß bin ich, schön und weise. Niemanden in Europa gibt es, der mir das Wasser reichen könnte. Europameister bin ich, so könnte ich sagen.“

Schauspielerin Suzanne von Borsody. (Foto: Stephanie Pilick)

Passend dazu wird dieses Mal Suzanne von Borsody am Samstag, 9. Juli, im Stadthaus Ulm, bei der großen Lesung aus György Konráds Roman „Glück“ vorlesen.

Ein kleiner Ausblick auf das Programm

2022 treffen beim Konzert in der Ulmer Pauluskirche Universitätschöre aus drei Donauländern aufeinander. Ein kleines Jubiläum wird es beim Donau-Musikwettbewerb zu feiern geben, denn dieser hat zehnjähriges Bestehen: Nach Trompete (2012), Klavier (2014), Violine (2016) und Klarinette (2018) ist der Wettbewerb diesmal dem Cello gewidmet.

Der Donausalon auf der Ulmer Uferseite zeigt sich einmal mehr als Schaufenster zeitgenössischer Pop-Kultur entlang der Donau. Dort wird auch 2022 wieder ein breites Spektrum an musikalischer Vielfalt aus den Donauländern präsentiert. Mit der bewährten Mischung aus Folklore, Jazz und Worldmusic wartet die Bühne Neu-Ulm auf.

Markt der Donauländer findet wieder statt

Zusätzlich wird ein großer Bereich am Neu-Ulmer Donauufer den Kindern und Familien gewidmet. An zwei Familiensonntagen können die jungen Besucher und Besucherinnen spielerisch und kreativ in verschiedene Themenwelten eintauchen und sich musikalisch unterhalten lassen.

Auf der Bühne im Weindorf werden in den frühen Abendstunden akustisch geprägte Konzerte stattfinden, während tagsüber Tanzgruppen und Akteure der Geländebelebung hier ihre Bühne finden. Und der beliebte Markt der Donauländer wird nicht fehlen, der mit seinen Kunsthandwerker- und Gastronomieständen den Besuchern die Möglichkeit bietet, den künstlerischen und kulinarischen Reichtum der Donauländer mit allen Sinnen zu erleben.

Umgesetzt wird das Programm des Internationalen Donaufestes Ulm/Neu-Ulm 2022 mit rund 50 Kooperationspartnern aus der Region und den Ländern entlang der Donau, die das Fest durch ihre Beiträge bereichern.